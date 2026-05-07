הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, ספד בשיחה עם ערוץ 7 לרבה של ירושלים, הרב אריה שטרן, שהלך לעולמו בגיל 81.

"היום ציון במר תבכה וירושלים תיתן קולה על רבה של ירושלים הרב שטרן. 'איש חסיד היה' - זה היה הרב אריה שטרן. איש אמת שאמר אותה בקול צלול וברור - מבלי להתחשב במה יגידו ובלי פוליטיקה", פתח הרב בר.

הוא התייחס למפעל האדיר שהוביל הרב שטרן. "הוא השלים את החזון של 'הלכה ברורה' ומרן הרב קוק זצ"ל יוצא לקראתו בשמיים. הוא הקים ליגיונות של תורה. שיתף פעולה עם כל הזרמים כולל נטורי קרתא בשביל קדושת השבת בירושלים.

פעם בחודש הוא היה מכנס רבנים מכל המגזרים כדי לברר יחד הלכות וכך היה מגבשים הלכה. זו דמות שתחסר מאוד בירושלים. אדם שתמיד היה שקוע בעולמה של תורה - מתוך ענווה כשלעולם לא הסתכל על טובתו האישית אלא על טובת העם", סיכם.