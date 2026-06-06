הרב ד"ר עדו רכניץ, דיין ברשת בתי הדין "ארץ חמדה" וחוקר במכון משפטי ארץ, מתארח בפודקאסט "חוקה רזה" של ערוץ 7 והמכון למדיניות העם היהודי (JPPI), ומנתח את קריסת הרפורמה המשפטית.

כבר בראשית הדברים, הופנה הזרקור אל רגע ההכרזה על הרפורמה המשפטית. הרב רכניץ לא חסך את שבט ביקורתו מאופן ניהול המהלך, והצביע על כשל בתפיסת ההפעלה של הקואליציה. על פי ניתוחו, הטעות המרכזית נבעה מזניחת ה-DNA הבסיסי ביותר של המחנה: השמרנות עצמה.

תחת זאת, לדבריו, בחרה הממשלה לאמץ רטוריקה ופרקטיקה מהפכנית, אשר בטבעה מייצרת אימה ותגובת נגד אלימה. "הימין לא נהג בשמרנות. כלומר, שמרנות אומרת לקדם תהליכים בצורה זהירה, בצורה איטית ומדודה, ולא בצורה מהפכנית. כשאתה עושה, מנסה לעשות מהפכות, אתה מקבל תגובת נגד".

לטענת הרב רכניץ, עצם ההכרזה הפומבית והדרמטית על מהפכה כוללת, שלוותה באמירות מקוממות של גורמים שוליים שקיבלו במה מרכזית, יצרה תחושת חרדה נוראית בקרב הציבור הליברלי.

הטרגדיה הפוליטית של הימין, לדבריו, נעוצה בעובדה שלב הרפורמה המשפטית - שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים - למעשה כבר אושר באופן סופי בכנסת ועבר כמעט מתחת לרדאר הציבורי, משום שהוא נוסח באופן שמרני שנועד לחול רק מהכנסת הבאה. הדחייה של יישום החוק מנעה את הטענה שהקואליציה משנה את כללי המשחק תוך כדי תנועה.

,אילו הייתה הממשלה מתמקדת בנקודה אחת קריטית זו, ללא הצהרות בומבסטיות וללא סעיפים שנועדו מראש לצורכי מיקוח בלבד, ייתכן שהמהלך ההיסטורי היה עובר בשקט יחסי", מעריך הרב רכניץ. לדעתו, התנהלות מתונה זו, היא בדיוק המהות של פעולה פוליטית אחראית השואפת לתוצאות ארוכות טווח על פני ניצחונות תודעתיים רגעיים.

הדיון גלש באופן טבעי לשאלת עומק הנוגעת לזהותה של המדינה, ולחשש הרווח בשמאל מפני הפיכתה של ישראל ל"מדינת הלכה". הרב רכניץ הדגיש "אני נגד מדינת הלכה. זה מונח שבן גוריון המציא ואין לו שום מקור אחר. אני מעדיף את הביטוי 'מדינת התורה' - שאומר שהמדיניות צריכה להיות ברוח התורה ולא על פי ההלכה".

מכאן, פנה הרב רכניץ, המגיע מרקע אקדמי במדעי המדינה, לנתח את אחד המושגים הטעונים ביותר בשיח הישראלי: "דמוקרטיה מהותית". לדעתו מדובר ב"המצאה מקומית חסרת ביסוס בספרות הפוליטית העולמית".

הרב רכניץ הסביר כי הדמוקרטיה המערבית מורכבת משלושה יסודות נפרדים הנמצאים במתח מתמיד: היסוד הדמוקרטי (שלטון הרוב והכרעתו, המאפשר לממש את הזכות להגדרה עצמית של לאום), היסוד הליברלי (הגנה על חירות הפרט מפני התערבות שלטונית), והיסוד הרפובליקני (איכות השלטון והמוסדות). "הכשל המושגי שהנחיל אהרן ברק למערכת המשפטית", טען הרב רכניץ, "הוא הבלבול המכוון בין המושגים. כשאהרון ברק דיבר על דמוקרטיה מהותית, הוא דיבר על ליברליזם, ולא על דמוקרטיה".

"כיום הויכוח אינו כבר התדיינות אלא עוסק בסוגיית השליטה", הוא אומר. המעבר הזה משקף, לדעתו, מאבק קיומי על הדומיננטיות במדינה, הנובע מהתובנה של האליטה הישנה, כבר משנת 1977, כי אובדן הכוח הפוליטי מחייב התבצרות במוסדות הבלתי נבחרים - בית המשפט, האקדמיה והתקשורת.

"בבואו לתקן את המעוות, שגה הימין שגיאה פטאלית. במקום להמשיך בתהליך ארוך השנים של בניית לגיטימציה ציבורית לשינוי, תהליך שכבר נשא פירות כאשר דמויות מפתח במרכז ובשמאל הודו בצורך ברפורמה, בחר הימין לדהור קדימה בעיוורון", אומר הרב רכניץ. בראייתו, סמכות שלטונית אינה נשענת רק על הכתוב בספר החוקים או על מספרי המנדטים, אלא על הלגיטימציה הציבורית להפעיל את הכוח הזה. "המחיר היקר שהימין שילם על הרפורמה המשפטית, הוא אובדן הלגיטימציה. היעדר הלגיטימציה הזה הוא שאפשר לבג"ץ לחצות את הרוביקון בפסיקותיו האחרונות, כולל המהלך חסר התקדים של פסילת חוק יסוד".

במקביל, הוא אינו פוטר מאחריות את הייעוץ המשפטי, שגם הוא "זנח את המקצועיות לטובת ריצוי מחנה פוליטי", כשהוא מסרב באופן סדרתי לייצג את עמדות הממשלה.

השיח הציבורי כיום, המלובה על ידי אלגוריתמים ומדיה חברתית רדודה, מתכנס לשתי אפשרויות קוטביות ודיכוטומיות: הכרעה מוחלטת או הסכמה מלאה (המשולה לווטו מצד המיעוט). הרב רכניץ מציע דרך שלישית ובוגרת יותר, הנטועה במסורת פוליטית בריאה. "אני חושב שיש חלופה שלישית להכרעה ולהסכמה, קוראים לה הובלה".

משמעותה של ההובלה היא קבלת החלטות שלא בהכרח יזכו לתשואות מהמחנה היריב, אך יתבצעו תוך הקשבה אמיתית לחרדותיו והימנעות מדחיקתו אל הקיר.

כחלק מגישת ההובלה והורדת הלהבות, הרב רכניץ קרא למנהיגות הימין לגלות אחריות וריסון באיוש תפקידי מפתח הרגישים ביותר למפגש עם האזרח, כגון המשרד לביטחון לאומי. "לשים שר שאחראי למשטרה, שהוא מקצה הסקאלה של הדעות הפוליטיות, זה בעיניי דבר מאוד שגוי", הוא מדגיש.

לקראת סיום הריאיון, התייחס הרב רכניץ לפתרון המוסדי המוצע בדמות גיבוש "חוקה רזה" - מערכת כללים בסיסית שתסדיר את יחסי הרשויות ללא כניסה לשדות המוקשים הערכיים של שאלות הזהות והדת.

הוא הביע תמיכה בלתי מסויגת במהלך, בעיקר נוכח הסכנה הטמונה במציאות שבה בית המשפט העליון מנכס לעצמו סמכויות יש מאין. ואולם, לצד התמיכה, חתם הרב רכניץ באזהרה מפוכחת: חוקה רזה, ויהא ניסוחה המשפטי המושלם ביותר, תהפוך לאות מתה בהיעדר תרבות פוליטית מרוסנת. "שום מנגנון חוקתי לא יצליח לרסן שחקנים המבקשים לשבור את הכלים ולנצל את סמכותם עד תום, בין אם הם יושבים על כס השיפוט ובין אם סביב שולחן הממשלה. התיקון האמיתי טמון בבחירת מנהיגים ומינוי פקידים המתאפיינים באיפוק, אשר מבינים את האחריות האדירה המונחת על כתפיהם ומוכנים להפעיל כוח שלטוני תמיד במידה פחותה מעוצמת הלגיטימציה שעומדת לרשותם".