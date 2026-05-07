עימות בדיון הקבינט המדיני-ביטחוני אמש (רביעי) בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפקד פיקוד מרכז, האלוף אבי בלוט.

המתיחות התפרצה סביב סוגיית פיתוח חוות והתיישבות בשטחי A ו-B ביהודה ושומרון, והשלכותיהן על מעמדה הבינלאומי של ישראל.

במהלך הדיון, הציג האלוף בלוט תמונות המראות את ח"כ לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית) והשר עמיחי שיקלי בעת ביקורים במאחזים. בלוט מתח ביקורת על הנוכחות של נבחרי ציבור במקומות אלו ואמר: "תראו, הם מגיעים לחזק את הנוער הזה ונותנים לגיטימציה".

ראש הממשלה נתניהו צידד בעמדת הצבא והביע התנגדות נחרצת להתיישבות בשטחי A ו-B. לדבריו > "אנחנו מקבלים סנקציות מהאירופים בגלל הדברים האלה. אני מבין את הסנטימנט האידיאולוגי, אבל מסכים עם אבי. אנחנו מרחיבים את ההתיישבות, אבל למה בשטח A ו-B?"

השר בן גביר הגיב לשניים ותקף את גישתם. לטענתו, הסנקציות הבינלאומיות אינן תלויות במעשה כזה או אחר של ההתיישבות, אלא נובעות מעוינות בסיסית כלפי ישראל. "הסנקציות הן לא בגלל ההתיישבות - אלא בגלל שהאירופים שונאים את ישראל". הוא הזכיר כי סנקציות הוטלו גם עקב התמרון בעזה והפעילות בלבנון: "הם מחפשים כל סיבה לגנות, אפילו על חוק עונש מוות למחבלים הם גינו".

בן גביר קרא להפסיק להתחשב בדעתן של מדינות זרות והדגיש כי אין פסול בביקורי תמיכה של חברי כנסת ושרים במאחזים.