נתניהו במסר מאיים למחבלי חיזבאללה רועי אברהם, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו שולח בצהריים (חמישי) מסר מאיים לארגוני הטרור לאחר חיסולו של מפקד "כוח רדואן" בלבנון.

"אתמול בערב חיסלנו בלב ביירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו ועל יישובינו ממפקדת הטרור הסמויה שלו בביירות. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בביירות. אז הוא קרא - וזה כבר לא יקרה", אמר נתניהו.

הוא ציין "בחודש האחרון חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. אותו הדבר אנחנו עושים בעזה - חיסול חוליות טרור, כולל אתמול".

"אני אומר לאויבים שלנו בצורה הברורה ביותר: לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל - דמו בראשו", הדגיש.

"תודה ללוחמים הגיבורים שלנו, לאנשי המודיעין, לחיל האוויר שלנו. אתם הטובים בעולם. אני מצדיע לכם, עם ישראל מצדיע לכם", סיכם ראש הממשלה.