מנכ"ל רשות המיסים, שי אהרונוביץ', ומנהל קרן הפיצויים אמיר דהן יקיימו ביום ראשון הקרוב שידור מיוחד עם ערוץ 7 ויענו לשאלות הציבור סביב אחת הסוגיות הבוערות ביותר מאז פרוץ המלחמה: הפיצויים לעסקים ולאזרחים שנפגעו, העיכובים בתשלומים, הבירוקרטיה, מדיניות המס והמצב הכלכלי בישראל.

במהלך הראיון יתבקש אהרונוביץ' להתייחס לטענות הקשות של בעלי עסקים ברחבי הארץ, שלדבריהם מאז תחילת מבצעי "שאגת הארי" ו"עם כלביא" הם נקלעו לקריסה כלכלית - אך טרם קיבלו פיצוי מספק מהמדינה.

בין היתר יעלו שאלות על העיכובים בהעברת הכספים, הטיפול בנזקי רכוש, מצבם של עסקים קטנים ועצמאים, הפגיעה בענפי התיירות, המסעדנות והאירועים, וכן האפשרות להקלות מס והרחבת מתווה הפיצויים.

ערוץ 7 מזמין את הציבור לקחת חלק בראיון ולשלוח שאלות למנכ"ל רשות המיסים:

האם אתם עדיין ממתינים לפיצוי? נתקלתם בקשיים מול הרשויות? האם לדעתכם המדינה עושה מספיק עבור בעלי העסקים והעצמאים?

את השאלות ניתן לשלוח בתיבה המצורפת כאן וחלקן יוצגו במהלך הראיון המיוחד עם מנכ"ל רשות המיסים שי אהרונוביץ'.