ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הגיש היום (חמישי) תביעת לשון הרע על סך שני מיליון ש"ח נגד השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, ח"כ אוהד טל (הציונות הדתית) וערוץ 14.

במוקד התביעה: אמירות ופרסומים המייחסים לבנט שימוש בתכשירים תרופתיים לצורך תפקודו הנפשי בתקופת כהונתו כראש ממשלה.

בכתב התביעה החריף, בנט דוחה מכל וכל את הטענות ומכנה אותן "שקרים חמורים" ו"כזבים". לדבריו, מדובר בניסיון מתוכנן להטעות את הציבור ולפגוע בשמו הטוב ובמיומנותו המקצועית והאישית.

בנט אינו חוסך במילים כלפי שותפתו לשעבר למפלגה, עידית סילמן, וטוען כי המניע מאחורי הדברים הוא פוליטי ואישי: "התובע מעולם לא נטל תכשיר תרופתי לצורך תפקודו הנפשי. אלה כזבים שבראה הנתבעת".

בנט טוען כי סילמן המציאה את הדברים כדי "לתרץ את עריקתה המבישה" ממפלגת ימינה, מהלך שהוביל כזכור להפלת ממשלתו.

התביעה גורסת כי "האמירות נועדו לרצות את מי שמינה אותה לתפקיד שרה ולנסות להציל קריירה פוליטית דועכת לקראת הבחירות הקרבות".

נקודה משפטית קריטית בתביעה נוגעת לחסינות המהותית של חברי כנסת. בנט וצוותו המשפטי טוענים כי האמירות הללו אינן חוסות תחת ההגנה של חוק החסינות. "אין מדובר בהבעת דעה ולא במעשה שנעשה במסגרת מילוי תפקיד או למען מילוי תפקיד. מדובר במקרה מחוץ לחסינות העומדת בפני חברי הכנסת".

סילמן אמרה בנוגע לבנט בכנס ציבורי: "תכלס, בממשלה הקודמת, נפתלי בנט לא תפקד וזה היה מהתחלה. הוא היה גם מבולבל וגם מגמגם. לדעתי, בכללי, הוא היה במצב נפשי ממש ממש ירוד. עכשיו, כולם מסביבו ידעו את זה. היו מכניסים לו כדורים בכל מיני קופסאות אדומות, כאילו כדי שיוכל לתפקד. מי שניהל את לשכת ראש הממשלה בפועל היה יאיר לפיד, לפיד וכל הצוות שלו. ואני מבחינתי, כשהפלתי אותם, הפלתי את לפיד בראשות הממשלה וזה היה ברור לכולם".