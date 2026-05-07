תיעוד: נחשפה חוליית משליכי בקת"בים מבית לחם צילום: דוברות המשטרה

יחידת 'חץ יהודה' של מחוז ש"י, בשיתוף לוחמי חטיבת עציון, סיכלו חוליית טרור צעירה שפעלה בשבועות האחרונים באזור בית לחם.

שלושה חשודים פלסטינים, בגילאי 13 עד 18, נעצרו בעקבות פעילות מודיעינית ממוקדת של רכז היחידה, לאחר שזוהו כמבצעי השלכות בקבוקי תבערה ואבנים לעבר ציר התנועה המרכזי המוביל לירושלים.

מממצאי החקירה עולה תמונה מפתיעה של התארגנות מקומית זמינה וזולה. החשודים שכרו קורקינטים חשמליים בבית לחם תמורת 10 שקלים לשעה בלבד. הם רכבו ברכיבה מהירה לאזור בית ג'אלא, סמוך לחומה המשקיפה על כביש המנהרות ומשם השליכו בקבוקי תבערה ואבנים מעבר לחומה ישירות לעבר הרכבים הנוסעים לכיוון הבירה.

החוליה ביצעה את מעשיה לפחות בשלושה מועדים שונים. בעקבות המידע המודיעיני המדויק, פשטו לוחמי יחידת ה'חץ' ביום שלישי האחרון על ביתו של החשוד הראשון. חקירתו הובילה לחשיפת חבריו לחוליה, שנעצרו אמש בפעילות משותפת עם כוחות צה"ל.

במהלך היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם של השלושה.