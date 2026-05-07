תיעוד: כך פועלת שיטת השיגור של חיזבאללה צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל חשף היום (חמישי) תיעוד הממחיש פעם נוספת את שיטת הפעולה הקבועה של חיזבאללה בדרום לבנון: שימוש במבנים אזרחיים ככסות לפעילות טרור.

במהלך הלילה, זוהה מחבל ששיגר רקטות לעבר כוחות צה"ל המתמרנים בלבנון. הרקטות נפלו בסמוך ללוחמים, אך בנס לא היו נפגעים.

מיד לאחר השיגור, פתחו כוחות המודיעין והאוויר במעקב אחר המחבל. בתיעוד ניתן לראות בבירור כיצד המחבל מוביל את המשגר לתוך מבנה אזרחי במרחב ג'ויא, במטרה להגן עליו מתקיפה ולהסתירו מעיני צה"ל.

תוך דקות ספורות הוכוונו כלי טיס של חיל האוויר אל היעד. המבנה הותקף והושמד לחלוטין, והמחבל חוסל במקום. בצה"ל מציינים כי לאחר התקיפה נצפו פיצוצי משנה עזים - עדות חד-משמעית לכך שבמבנה הוחבאו אמצעי לחימה וטילים נוספים.

תיעוד: המחבל ששיגר טיל מזוהה - ומחוסל צילום: דובר צה"ל

הפעילות העצימה נמשכה גם בשעות האחרונות. באירוע נוסף, שיגר חיזבאללה מטח רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. גם במקרה זה לא היו נפגעים לכוחותינו. בסגירת מעגל מהירה במיוחד, אותר המשגר המדויק ממנו בוצע הירי והוא הושמד מהאוויר זמן קצר לאחר מכן.