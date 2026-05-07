ארגון חוננו חושף בצהריים (חמישי) כי לפני מספר חודשים שינה פיקוד המרכז את החקיקה והקשיח את התנאים להשבת רכוש אותו החרים המנהל האזרחי ממתיישבים.

בעבר היה ניתן לפנות לאחר החרמת רכוש בידי המנהל לבית המשפט הצבאי ולערער על ההחלטה אך כעת לא יהיה ניתן לערער על ההחרמה וההחלטה על השבת הרכוש נתונה להליך פנימי בתוך המנהל האזרחי.

שינוי החקיקה מפקיע סמכויות מבית משפט ומונע ביקורת שיפוטית על המנהל, וזאת למרות שההחרמות נעשות שלא כדין תוך גרימת צער לבעלי החיים.

שינוי החקיקה נחשף בידי עו"ד אבישג שוורץ מארגון חוננו אשר פנתה למנהל האזרחי בדרישה להשיב מספר בעלי חיים שהוחרמו לתושבי גבעת מקנה אברהם בגוש עציון לפני מספר שבועות. בשלב זה התברר כי מחצית מבעלי החיים שהוחרמו מתו בשל הובלה רשלנית של המנהל האזרחי.

עו"ד שוורץ מסרה: "לא רק שהמנהל האזרחי לא לומד מטעויות העבר, וממשיך להחרים בעלי חיים באופן שנוגד את החוק, גורם לצער בעלי חיים משווע ולמוות של החיות, הוא גם עיגן לעצמו בדין סמכויות דרקוניות חסרות תקדים, ומונע מבית משפט להעביר ביקורת שיפוטית על מעשיו. מדובר בהתנהלות לא חוקית, ובתיקון בעייתי ולא חוקתי שדינו בטלות".