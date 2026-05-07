שלושה חודשים לאחר שהפרקליט הצבאי הראשי דחה את הניסיון להגיע להסדר טיעון מקל בעבירת "גרם מוות ברשלנות", נפתח היום (חמישי) שלב ההוכחות במשפטו של סמ"ר (במיל') אביעד פריג'ה.

פריג'ה נאשם בעבירה חמורה של המתה באחריות מופחתת, לאחר שירה למוות ביובל קסטלמן ז"ל, האזרח הגיבור שחיסל את המחבלים בפיגוע בכניסה לירושלים בנובמבר 2023.

הדיון נפתח בעדותו המטלטלת של עמית, עד ראייה שנכח בזירה ושחזר את האירוע. "הוא הסתובב לכיוון היורה והרים ידיים כשהוא מנופף כלפי מעלה. הוא פשט את מעילו והשליך אותו כדי להראות שאין עליו מטען, ואפילו הוציא את הארנק והשליך גם אותו כדי שיזהו שהוא ישראלי", סיפר העד.

לסריו, למרות שקסטלמן כרע על ברכיו כשידיו מורמות, הוא נורה. "שלושה קליעים פגעו בבטנו. הוא ירד לרצפה, אוחז בבטנו, וראיתי דם מתפשט בחולצתו".

עמית הוסיף בביקורת קשה כי לאחר הירי קסטלמן הושאר להתבוסס בדמו: "לא ניגשו אליו כוחות הצלה. אפשר היה להציל אותו, לדעתי".