קחו את הדקה הזו, תכפילו אותה ב50 שנה - זה אולי סיפור דמותו המיוחדת של הרב אריה שטרן זצ"ל. מכון הלכה ברורה נמצא במקלט קטן מתחת ישיבת מרכז הרב.

שם, על שולחנות עץ פשוטים וכסאות מפלסטיק, במשך עשרות שנים יושבים תלמידי חכמים ועוסקים בתורה, בכתיבת חזונו של הרב קוק לחבר את לימוד הגמרא לפסיקת ההלכה. זו עבודה עמוקה וסזיפית, רחוקה מאור הזרקורים, מידי כמה שנים, כשהם מסיימים מסכת, יש אירוע קטן עם כיבוד פשוט, תלמידי חכמים מתרגשים ואיתם שמחה גדולה בשמיים.

אבא האהוב שלי זצ"ל גם היה שם, ממש בשולחן הסמוך לשולחן של הרב שטרן. עשרות שנים למדו הם ביחד, הוא גם היה רבו, אבל היה חברו הקרוב. חברות של תורה, של לימוד משותף בשקידה עצומה, עשרות שנים של פלפול וכתיבה, של חברות בלב ובנפש.

הרב אריה שטרן ז"ל בועז בן ארי

בסרטון של בועז בן ארי הרב לומד בשקידה עצומה ביום הבחירות לרבנות ירושלים

רב' אריה היה מגידוליה המיוחדים של ישיבת מרכז הרב. תלמיד הרב צבי יהודה זצ"ל, נלחם כצנחן במלחמות ששת הימים ויום כיפור, כיתת רגליו ללמד תורה ברחבי ארצנו, לא מש ליבו מהישיבה. גם כשלקח על עצמו את רבנות העיר ירושלים, עשה זאת מתוך אותה שליחות ועדיין לא מש מהחיבור העמוק למקלט מתחת הישיבה והאחריות על הוצאת הכתבים.

החיבור בין המגזרים השונים והאחדות של עם ישראל היו אור למעשיו והתנהלותו; להרבות בכבוד התורה ובאהבת הבריות, לחבר את עם ישראל לאביהם שבשמיים. והכל בענווה עצומה, הרחק מגינוני כבוד, הכל בגובה העיניים. גם כשהגיע לשוק מחנה יהודה לדאוג שהחנויות נסגרות בזמן לפני שבת, גם בעיסוק בכשרות ובהנהגת הציבור - הכל היה מתוך אהבה ואמונה.

עשרות אלפי תלמידיו שלמדו ממנו, בני ירושלים שזכו להנהגתו, המסכתות הרבות שהוציא בחדר הפשוט מתחת הישיבה, עשרות שנות תורה וגדולה, ענווה ואהבה, ילוו אותו היום לעולם שכולו טוב.

הכותב הוא מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית