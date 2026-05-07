הרבנית מאירה אדלשטיין ז"ל הלכה לעולמה הבוקר (חמישי) בגיל 89.

אדלשטיין, שהייתה מוכרת לציבור הרחב במשך עשורים בשמה המקצועי נירה עדי, הייתה אלמנתו של הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל, מי שכיהן כרבה של רמת השרון.

סיפור חייה של אדלשטיין החל בקיבוץ גניגר שבעמק יזרעאל. היא שירתה בלהקת הנח"ל המיתולוגית והפכה לאחת השחקניות והזמרות המפורסמות בישראל בשנות ה-60 וה-70.

היא כיכבה בהפקות ענק בתיאטרון כמו "שלמה המלך ושלמי הסנדלר", שיחקה בסרטי קולנוע ושיתפה פעולה עם גדולי התרבות הישראלית, בהם חיים טופול ונעמי שמר. דורות של ילדים הכירו אותה כמנחת התוכניות "משחקצב" ו-"3, 4, 5 וחצי".

בעיצומה של קריירה משגשגת, בחרה אדלשטיין לעזוב את עולם הבידור ולחזור בתשובה. היא עברה להתגורר בשכונת רמת אלחנן בבני ברק וניהלה אורח חיים חרדי.

לאחר חזרתה בתשובה נישאה לרבי אברהם לואיס זצ"ל, מתלמידי ה"חזון איש". לאחר פטירתו, שינתה את שמה ל"מאירה", ובשנת 2012 נישאה בזיווג שלישי לרב יעקב אדלשטיין זצ"ל.

הלווייתה יצאה היום מבני ברק ועברה דרך ירושלים אל הר המנוחות, שם נטמנה.