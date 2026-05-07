אזור הצפון נערך לתגובה אפשרית מצד חיזבאללה בעקבות חיסולו של מפקד כוח רדואן בביירות אמש.

בהתאם להערכת מצב מעודכנת של פיקוד הצפון, הודיעה היום (חמישי) עיריית נהריה על ביטול כלל ההחרגות שניתנו לקיום אירועים המוניים בעיר, על אף שהנחיות פיקוד העורף לציבור נותרות בשלב זה ללא שינוי.

כתוצאה מההחלטה, אירוע ה"נייט מרקט" שהיה מתוכנן להתקיים הערב בנהריה בוטל. בנוסף, בוטל אירוע ההצדעה המתוכנן למחר במסגרת יום הניצחון על גרמניה הנאצית. העירייה הבהירה כי תעדכן את התושבים במידת הצורך בהתאם להתפתחויות הביטחוניות.

במקביל, המועצה האזורית הגליל העליון הודיעה גם היא על ביטול אירוע שהיה אמור להתקיים באגמון החולה. הודעה זו נמסרה בעקבות דרישת כוחות הביטחון למנוע התקהלויות גדולות במרחב.

תושבי קו העימות קיבלו הודעות הקוראות להקפיד ביתר שאת על הנחיות פיקוד העורף. בהודעות הונחו התושבים להימנע מהתקהלויות גדולות שאינן חיוניות, זאת כחלק מההיערכות והדריכות הגבוהה בגזרה לאחר התקיפה בלבנון.

בצה"ל מבהירים כי לא מדובר בשינוי של מדיניות ההתגוננות הכוללת. המדיניות באזור קו העימות נותרת הגבלה של עד 200 איש בשטח פתוח ו-600 איש במבנה.

דובר צה"ל מסר: "בהמשך לתקיפת צה"ל בביירות אתמול (ד'), צה"ל ממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות אודות הגזרה הצפונית. בהתאם לכך, הוחלט על ביטול אירועים שהוחרגו ממדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף בקו העימות, בשל היתכנות לירי תגובה של ארגון הטרור חיזבאללה למרחב. צה"ל קורא לציבור לגלות עירנות ודריכות. צה"ל מדגיש כי נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. במידה ויהיה שינוי, צה"ל יעדכן את האזרחים והרשויות בצורה מסודרת".