ראש ישיבת 'רוממות האדם - קיבוץ חנניה' בירושלים, הרב יעקב חנניה, ערך השבוע טקס 'הספד' לאחד מתלמידי הישיבה שהתגייס למסלול חרדי בצה"ל.

בהספד, שנערך בפני כ-60 מתלמידי הישיבה, הושמעו דברים חריפים נגד גיוס חרדים לצבא.

את ההקלטות חשף העיתונאי דניאל גרובייס בגלי צה"ל.

במהלך ההספד אמר הרב חנניה: "אוי לנו על נשמתו שנשרפה במשרפות הצבא". הוא תקף את "המזרוחניקים - חושבים שהם עושים, הם עושים, והם מתים כמו דבורים על מזבח השטויות במיץ עגבניות".

בהמשך הוסיף: "על מי שהולך לצבא נאמר: אוי לו בעולם הזה ואוי לו לעולם הבא", וקבע כי על שאר התלמידים לדעת "שמסוכן להיות איתו בקשר".

עוד הבהיר הרב: "מה אתה חושב שתהרוג אולי מחבל בשלוש שנים ותרגיש מנצח? רוב הסיכויים שבסוף תיכנס לכלא, ובזה אתה תשרוף את כל החיים שלך עכשיו. על מה? על שטויות במיץ עגבניות". הוא סיכם בקול נהי: "וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף את עצמו".

לאחר פרסום הדברים והסערה שבאה בעקבותיה, הבהיר ראש הישיבה לגלי צה"ל: "אני עומד מאחורי כל מילה".

ישיבת 'רוממות האדם - קיבוץ חנניה' היא מוסד תורני ספרדי בולט בשכונת סנהדריה בירושלים.