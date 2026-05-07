פורום הגבורה, המייצג למעלה מ-300 משפחות שכולות, שיגר מכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לעצור לאלתר את כניסת משאיות הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה.

המשפחות טוענות כי חמאס ממשיך להתעצם מבחינה ביטחונית ושלטונית ברצועה בזכות הסחורות המוזרמות אליה, המהוות עבורו "חמצן" לשיקום יכולותיו ולהתבוססות מחודשת בשטח.

במכתבן מזכירות המשפחות לראש הממשלה את התחייבויות הממשלה מתחילת המערכה. "התחייבת לנו ולציבור ישראל פעם אחר פעם - כי חמאס לא ישוב להוות איום על מדינת ישראל, וכי לא נעצור עד מיטוט חמאס", נכתב בפנייה.

המשפחות מתריעות כי חרף ההבטחות, הארגון משתקם ומבסס את שליטתו ברצועה בזמן שצה"ל מושקע בזירות אחרות.

המשפחות מדגישות כי הסחורות המועברות לעזה מנוצלות על ידי ארגון הטרור להתעצמות ולהתארגנות, ומתורגמות באופן מיידי לכספים המוזרמים לטרור. "אנו המשפחות השכולות לא נוכל לקבל מצב שארגון הטרור חמאס, ואף ארגון טרור אחר, נשאר ושולט בעזה ומסכן את ביטחון ישראל", הוסיפו במכתב.

בסיום דבריהן פנו המשפחות לנתניהו בקריאה אישית להורות על עצירה מיידית של "סחורות הטרור", כהגדרתן, בטענה שכל משאית כזו מסכנת את חיילי צה"ל ותושבי הדרום.

הן חתמו את המכתב בחיזוק לממשלה לעמוד איתן בכלל החזיתות למען ביטחון המדינה והנצחת יקיריהן שנפלו בקרב: "אנו חייבים זאת ליקירנו הגיבורים שנפלו, ולתושבי ישראל שרוצים להמשיך לחיות בביטחון".