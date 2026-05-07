הזמר ישי ריבו הודיע היום (חמישי) על דחיית שתי הופעות שהיו אמורות להתקיים הערב בספרייה הלאומית בירושלים.

ההחלטה התקבלה בעקבות מצבו הרפואי של הזמר, ששיתף את עוקביו בסטורי בחשבון האינסטגרם שלו בנסיבות שהובילו לביטול המפגש עם הקהל.

"אהובים, בצער רב מאוד מאוד אני נאלץ לדחות את 2 ההופעות הערב", כתב ריבו. הוא הסביר כי ככל הנראה התקרר בעקבות מזג האוויר וכי מצב הגרון שלו אינו מאפשר לו לשיר.

הוא ציין כי ציפה מאוד למפגש עם הקהל הירושלמי, "ממש רציתי וחיכיתי שנפגש, אבל כנראה בעקבות מזג האוויר התקררתי והגרון לא מאפשר לי לשיר".

הוא התייחס בדבריו לכך שהקהל כבר המתין זמן רב למפגש המשותף. "אני יודע שכולנו חיכינו והתאריך המקורי כבר נדחה בעקבות המלחמה", הסביר והוסיף בכאב: "כל-כך רציתי סוף סוף לפגוש אתכם ולשיר יחד, אבל זה רצון ה'".

בעקבות המצב הרפואי, הודיע ריבו כי "ההופעות עברו ל-19.5 וכל מי שרכש כרטיס קיבל הודעה לנייד על התאריך החדש". עבור מעריצים שאינם יכולים להגיע במועד החלופי, ציין הזמר כי "מי שלא מתאפשר לו יוכל לקבל החזר כספי באתר הספריה".

הוא חתם את הודעתו בנימה אופטימית וכתב למעריציו: "מחכה שבע"ה נתראה בקרוב".