ג'יבריל רג'וב, יו"ר התאחדות הכדורגל הפלסטינית, מבכירי תנועת פתח ולשעבר ראש מנגנון הביטחון המסכל ביהודה ושומרון, התקשר לח'ליל אל-חיה, מנהיג ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, כדי לנחם אותו על מותו של בנו עזאם בתקיפת צה"ל בעזה.

גורם ישראלי ציין כי "בנו של אל-חיה לא היה יעד לחיסול, אך ייתכן ששהה במקום שבו תקפו כוחות צה"ל בעזה במהלך היום". בכיר ביטחוני אחר אמר כי בנו של מנהיג חמאס בעזה הוגדר כ"מחבל פעיל" בארגון, וכי שהותו באזור שבו חוסלו מחבלים מעידה על כך.

אל-חיה אמר כי בנו עזאם היה אחד מבניו של העם הפלסטיני "המקריבים את חייהם למען פלסטין ולמען שחרור מסגד אל-אקצא".

ערוצים פלסטיניים מדווחים כי זהו בנו הרביעי של אל-חיה שנהרג מירי כוחות הביטחון הישראלים. אל-חיה, שכיהן בעבר כסגנו של יחיא סינוואר, היה בשנה שעברה יעד לחיסול בתקיפת חיל האוויר הישראלי בקטאר, אך שרד את התקיפה.