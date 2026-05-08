הרב אהד טהרלב, ראש מדרשת או"ת לינדנבאום וראש מכון "מאמינות במדים", השתתף בוועידת החמ"ד הראשונה שנערכה בירושלים תחת הכותרת "עולים קומה".

בראיון לערוץ 7 אמר כי האתגר המרכזי של מערכת החינוך הדתית הוא להישאר מחוברת למציאות המשתנה ולהכין אליה את התלמידים. "האתגר הוא להיות פתוחים עם עיניים למציאות ולהכין את התלמידים והתלמידות שלנו לקראת המציאות שמתפתחת הרבה יותר מהר ממה שאנחנו יכולים לשער".

הוא טען כי על אנשי החינוך להוביל תהליכים ולא להיגרר אחריהם. "אנחנו כמחנכים צריכים להוביל ולא להיות מובלים, והרבה פעמים המציאות מובילה אותנו. החמ"ד כגוף צריך תמיד להיות כמה צעדים קדימה ולהכין את עצמו".

בהמשך התייחס לשילוב בנות דתיות בלוחמה ואמר כי מדובר בתופעה הולכת וגדלה. "אם אנחנו מדברים היום על עשרה אחוזים מהבנות הדתיות שהולכות ללוחמה, עלינו להקים להן מסלולים ולהכין אותן כבר בחמ"ד לקראת האתגר הזה".

כשנשאל על שירות נשים בצה"ל ועל יחידות מעורבות, אמר כי הוא מסכים עם דבריו של עופר וינטר נגד שירות משותף. "אני מסכים עם וינטר ולכן צריך להקים מסלולים לבנות בנפרד. אם זה תלוי בי, לא יחידות מעורבות, חס וחלילה, רק יחידות נפרדות".

הרב טהרלב ציין כדוגמה את המחלקה ללוחמות באיסוף הקרבי, שלדבריו הוקמה "עם סגל נפרד ועם מלווה רוחנית". הוא הוסיף כי "צריך לתת מקום למלוות רוחניות, לנשים תורניות, ללוות את הבנות האלה בצבא, לא רק רבנים צבאיים".

בהמשך אמר כי מניסיונו האישי מתקיים שיח טוב עם הצבא. "יש לי שיח פורה מאוד עם הצבא, יוצא מן הכלל", אמר, אך הדגיש כי האחריות המרכזית נמצאת בידי מערכת החינוך. "אנחנו לא צריכים להיות כל היום בחרדה. אנחנו צריכים להכין את הבנות".

לדבריו, החשש מפני חילון בצבא אינו נובע מהשירות עצמו. "הצבא הוא לא זה שמחלן. אדם שמחליט להיות חילוני זה לא בגלל הצבא, זה הרבה קודם. הצבא זה המפגש הראשון ביציאה מהחממה, ביציאה החוצה, ומשהו בחיבור הזה עם מה שקורה בחוץ - מתפספס לנו".

הרב טהרלב קרא להקמת מסגרות מותאמות לכלל המגזרים בחברה הישראלית. "לתת לבנות את המקום שלהן, לתת לבנים את המקום שלהם, לתת לחרדים את המקום שלהם. כולנו צריכים ללכת צעד אחורה ולאפשר לכולם להיכנס תחת האלונקה הזאת".