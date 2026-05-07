הרב יוני סמואל, ראש מינהל החינוך הממלכתי-דתי, שוחח עם ערוץ 7 מועידת החמ"ד שנערכה בירושלים תחת הכותרת "עולים קומה" על הצורך בחיזוק עולם החינוך דווקא בעת הזאת.

"אנחנו מרגישים שעם ישראל נמצא כרגע אחרי מלחמת התקומה ויש התעוררות גדולה של ציבור גדול שרוצה להתחבר לשורשים", מסביר הרב סמואל. "זו הזדמנות גדולה לחשוב יחד על הקומה הבאה - שאנחנו מרגישים שהיא כבר פה. הקב"ה מוביל את הגאולה ואנחנו רוצים להצטרף אליו בצורה נכונה. לבד אנחנו לא יכולים. הקב"ה רוצה את כולנו יחד וזה הרעיון של הוועידה - יחד לעלות לקומה הבאה".

הוא מדגיש כי המושג "יחד" אינו סיסמה פוליטית, אלא כלי עבודה אופרטיבי. לדבריו, הפטנט להתמודדות עם אתגרי הדור אינו נמצא בכיסו של איש אחד - אלא בשותפות רחבה. "ביקשנו מכל הגופים שקשורים לציונות הדתית - תנועות הנוער, ראשי המכללות ורשתות החינוך - להצטרף ולחשוב ביחד. האתגר הוא לא של מערכת החינוך אלא של עם ישראל כולו. אנחנו כציונות דתית, כמובילי החינוך, באים ואומרים: נשמח להיות שותפים יחד איתכם לאתגר וביחד גם למצוא את הפתרון. כשהאתגר יהיה של כולנו, בטוח שהפתרון יהיה עוד יותר טוב".

אחד הנושאים הבוערים ביותר על סדר יומה של מערכת החינוך הוא המחסור החמור בכוח אדם והקושי בגיוס מורים איכותיים, שנמשכים אל השוק הפרטי המציע תנאים קורצים יותר. הרב סמואל אינו מתעלם מהבעיה, אך מציע זווית ראייה שונה, "יכול להיות שאתגר השליחות לחינוך לא נמצא בראש סדר העדיפויות. צריך להעלות אותו. הילדים שלנו, הנערים שלנו, הבוגרים שלנו, רוצים ועושים כל כך הרבה טוב. אנחנו היום קוראים לכולנו להצטרף לאתגר החשוב הזה".

הוא מספק "ספוילר" מאחת מקבוצות העבודה בוועידה: מודל חדש של מעורבות אזרחית בתוך בתי הספר. "עלה הרעיון שלא רק מי שבוחר בהוראה יכול להיכנס לתוך בתי הספר ולעזור לתלמידים שלנו להיות סקרנים. יש הרבה אנשים שבחרו בדברים אחרים - בחרו להיות רופאים, עורכי דין, כלכלנים. גם הם יכולים להיכנס למערכת החינוך. אנחנו מזמינים אותם לתרום מעשר זמן מזמנם ולהצטרף. שעתיים בשבוע, שעה בשבוע. אני בטוח שגם בתי הספר ירוויחו, גם הילדים שלנו ירוויחו, וגם כולם יכירו את מערכת החינוך עוד יותר טוב. זה חלק מהמהלך שאליו אנחנו רוצים לצעוד".

מעבר לסוגיות הפדגוגיות והלוגיסטיות, הוועידה נדרשת להתמודד עם צל כבד המעיב על החברה הישראלית כולה: מקרי האלימות הקשים בקרב בני נוער שתועדו לאחרונה. הרב סמואל מבקש להעביר את האחריות מהכתפיים הצרות של המחנכים אל המרחב הציבורי והדיגיטלי. "יש לא רק למחנכים מה לעשות, יש לחברה כולה מה לעשות", הוא מתריע. "הרצח לא מגיע משום דבר, הרצח הוא אולי השיא של האלימות. אבל האלימות מתחילה אפילו בשיח, אפילו בקבוצת הוואטסאפ שלנו. זו החלטה שהחברה צריכה לקבל. למדנו מהשיח המאוד מעניין של הרב אליהו ודוד שוקן: שכל קבוצה תתעסק בעצמה ותחשוב מה החברה שלה, הקבוצה הקטנה שלה, יכולה לעשות כדי לשפר את השיח בינינו. אנחנו בטוחים שגם המהלך הזה יתרום מאוד לכך שנוריד את רמת האלימות במדינת ישראל".

כשנשאל מהם היעדים שהציב לעצמו עד לוועידה הבאה, הוא מדגיש את שינוי הפרדיגמה הניהולית: שותפות כבר משלב הגדרת האתגר, ולא רק בשלב יישום התוצאות. "פעמים רבות אנחנו מחליטים החלטה והולכים למצוא שותפים שיצטרפו אלינו לרעיון שלנו. אנחנו מבקשים לתת כלי שהשותפות היא כבר באתגר. כשהאתגר הוא של כולנו, גם הפתרון יהיה של כולנו".