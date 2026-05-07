הזמר עקיבא פרסם היום (חמישי) הודעת התנצלות פומבית בעקבות הסערה שהתעוררה לאחר הופעתו בטקס פרסי ישראל ביום העצמאות האחרון.

במהלך הטקס, ביצע עקיבא את "שיר נבואי קוסמי עליז" שכתב עלי מוהר והלחין יוני רכטר, אך בחר לשנות את המילים המקוריות "כמו בריז'יט בארדו" ולהחליפן בביטוי "כמו העם הזה".

בעקבות השינוי, קיבל עקיבא מכתב איום בתביעה משרון מוהר, בתו של כותב השיר המנוח עלי מוהר.

בהודעתו כתב עקיבא: "במהלך החזרות לקראת הטקס עלה בליבי הרעיון להחליף שתי מילים באופן שמבקש להרים ולחזק את עם ישראל ביום חגנו, והדבר בא על חשבון חלק ממילות השיר המקוריות".

הוא הודה בטעותו והסביר כי פעל ללא כוונת זדון: "למרבה הצער, ומתוך תום לב, לא פניתי לשרון מוהר, בתו של אחד מכותבי המילים עלי מוהר שצמד המילים בריג'יט בארדו היו מאוד משמעותיות עבורו. טעיתי. הפרתי את זכויות היוצרים שלו והדבר פגע בשרון - וזה מצער אותי מאוד".

עקיבא הוסיף כי "אילו הייתי יודע מראש שזו עלולה להיות הפגיעה, לא הייתי מעלה זאת על דעתי, ואף הייתי מוותר על ביצוע השיר כולו במסגרת הטקס, גם במחיר אישי משמעותי".

בהמשך דבריו פנה עקיבא וכתב: "אני מבקש מעומק הלב סליחה ומחילה משרון, בתו של עלי מוהר, ומכל משפחתו היקרה וגם מיוני רכטר, שותפו ליצירה. אני מודה להם על האפשרות לראות בי את הטוב וללמד עליי זכות בתוך הסיטואציה שנוצרה. יהי רצון שנזכה לדייק במעשינו, ואם טעינו - לדעת גם לבקש סליחה בלב שלם".

לסיכום, הודיע הזמר כי כחלק מתיקון המעשה ובתיאום עם מוהר, יתרום סכום כספי למטרה ציבורית, "על פי בקשתה של שרון החלטתי לתרום בשמה סכום משמעותי לעמותת פורום מיכל סלה שפועל להצלת חיים ומניעת אלימות כלפי נשים".