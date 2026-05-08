מאות צעירים וצעירות, שעלו לישראל מעשרות מדינות ברחבי העולם, עתידים להתגייס לצה"ל בחודשים הקרובים. אתמול (רביעי) נערך בירושלים כנס "עולים על מדים", במטרה להעניק לצעירים מידע, הכוונה וסיוע לקראת גיוסם לצה"ל.

האירוע נערך ביוזמת התוכנית לחיילים בודדים של נפש בנפש ו-FIDF, תוכנית "כנפיים" של הסוכנות היהודית, קרן מיראז' ישראל ומשרד העלייה והקליטה ובשיתוף יחידת מיטב בצה"ל.

זאב גרשינסקי, סמנכ"ל "נפש בנפש", מציין בשיחה עם ערוץ 7 כי "אירוע 'עולים על מדים' מיועד לחבר'ה שלפני הגיוס. אנחנו מפעילים תוכנית שנותנת מעטפת לחיילים בודדים משלב טרום הגיוס, תוך כדי שירות ולקראת ואחרי השחרור".

הוא מוסיף כי "הם העתיד של מדינת ישראל. אנחנו צריכים לוודא שהשירות שלהם יהיה משמעותי, מוצלח וזה יהיה שער הכניסה שלהם לחברה הישראלית. אנחנו נוודא שהם יהיו מחוברים עד לרגע השחרור וההשתלבות בחרה הישראלית".

ד"ר ת' מברזיל עלה בחודש ינואר וכבר חולם על השירות. "אחרי שנת הסטאז' שלי אני צריך ללכת לצבא לשנתיים. אני עדיין צריך להחליט לאן אצטרף אבל אני מאוד רוצה להיות שם. וצריך להחליט בין צנחנים, גולני או 669 שזה החלום".

ר', שעלתה מארה"ב, מגוייסת לחיל האוויר יחד עם ארוסה, שגם הוא גויס לאותו חיל. "עליתי בתחילת השנה ותמיד רציתי להתגייס. גם לפני ה-7 באוקטובר. כשהמלחמה התחילה היה קשה להגיע לישראל, אז סיימתי את הלימודים, ומיד עשיתי עלייה".

ב', שהגיע מהולנד, מוסיף "עשיתי עלייה היום, למדתי אסטרונומיה בהולנד, הייתי מורה ועכשיו אני מצטרף לצבא".

שר העלייה והקליטה אופיר סופר מסכם "בתקופת המלחמה עלו מאות חיילים כדי לשרת בצה"ל - מרביתם כלוחמים. אנחנו פוגשים את החיילים האלה וההורים שלהם. זה מדהים שהם רוצים לבוא ושההורים מעודדים אותם. אנחנו צריכים כמדינה לעשות שיהיה להם הכי טוב".