הרב יונה גודמן, ראש מינהל החינוך במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, התייחס בריאיון לערוץ 7 במסגרת ועידת החמ"ד הראשונה "עולים קומה" בירושלים לאתגרים המרכזיים העומדים בפני החינוך הממלכתי-דתי.

לדבריו, כלל הציבור הדתי והציוני-דתי שותף לאחריות על עתיד החמ"ד, המתמודד עם מחסור במורים, בניין זהות התלמידים ואתגרי התקופה.

הרב גודמן חילק בין אתגרים עולמיים, ובהם הפוסט-מודרנה ו"ירידת הערכיות", לבין אתגרים ישראליים כמו המלחמה והקורונה. לדבריו, "אנחנו מאמינים באמונה שלמה שאפשר רק לצמוח מתוך אותם אתגרים".

בהתייחסו לוועידת החמ"ד אמר כי עצם קיומה והדיון המשותף בין מכללות, תנועות נוער, בתי ספר, עמותות והורים, הם חלק מהדרך "לעלות קומה". לדבריו, "הדיון המשותף, האחריות המשותפת שכל אחד לוקח על עצמו, זה הבסיס".

לדבריו, מוסדות בני עקיבא התמודדו בתקופת המלחמה עם מציאות שבה תלמידים ואנשי צוות רבים היו קשורים ללחימה ולמערכת הביטחון. לצד זאת, אמר כי התגלו "עוצמות" ו"קומה של אמונה", והוסיף כי על אף שהדור עסוק ביום-יום ברשתות החברתיות, "ברגע של אמת יוצא כל החינוך הערכי האמוני החזק מאוד".

הרב גודמן התייחס גם לקרע החברתי בישראל ואמר, "הניכור אוכל בלב כולנו". לדבריו, הקושי המרכזי הוא לבנות "עמוד שדרה דתי, ציוני, תורני, אמוני, עמוק", ובו בזמן לגלות "פתיחות והקשבה והערכה אמיתית", לא רק בסיסמאות אלא באופן מעשי.

בנוגע למעורבות ההורים אמר כי ברוב ישיבות ואולפנות בני עקיבא מדובר במוסדות אזוריים שאינם ממיינים תלמידים. עם זאת הדגיש, "אנחנו לא גומרים את התהליך החינוכי בזה שבחרנו מוסד איכותי", והוסיף כי "הבית הוא הלב, הבית הוא העיקר".

בהמשך התייחס גם לתפקידה של המדינה בחינוך ואמר כי ההשקעה במערכת החינוך "פשוט הכפילה את עצמה" ביחס לעבר. לצד זאת ציין כי השאלה המרכזית היא "מה המסר, מה המסרים, מה הקומה האמונית", והביע אמון ביכולת לבנות "קומה אמונית חדשה שתהיה מענה לכל אתגרי השעה".

בסיום הריאיון התייחס לאתגרים העתידיים של ישיבות ואולפנות בני עקיבא. לדבריו, לצד הצורך בהגדלת מספר המורים, יש לחזק את ההבנה "שאין סתירה בין תורה עמוקה ובין פדגוגיה הכי מעודכנת", כדי להעמיק את המסרים הערכיים והרוחניים בדרכים המדברות אל לב התלמידים.