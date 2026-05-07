בטקס שנערך במשרד לשירותי דת בירושלים, ציינו את סיום כהונתו של מנהל בתי הדין הרבניים, הרב אלי בן דהן.

האירוע נערך במעמד נשיא בית הדין הגדול הראשון לציון הרב דוד יוסף, הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין.

הרב אלי בן דהן נחשב למנהל המיתולוגי של המערכת, לאחר שכיהן בתפקיד במצטבר כ-25 שנה. בקדנציה הראשונה שלו (1989-2009) חולל מהפכה ארגונית כשהפך את מערכת בתי הדין מאגף קטן בן ארבעה עובדים ליחידת סמך עצמאית המונה כיום כ-300 עובדים ומעל ל-100 דיינים. בין לבין כיהן כחבר כנסת וכסגן שר בשני משרדים, ובשנת 2022 נבחר לכהונה נוספת כמנכ"ל המערכת.

הרב דוד יוסף שיבח את חלקו של בן דהן במהלכים האחרונים לביצור מעמד בתי הדין: "בתקופה האחרונה זכינו לחולל מהפכה של ממש בביצור וחיזוק מעמד בתי הדין בארץ ישראל - החל ממינוי דיינים מסורים וראויים, הקמת בית הדין החדש באריאל, התמודדות עם חוק המזונות, ועד להישג ההיסטורי של אישור חוק הבוררות, בו יוכלו יהודים לדון בדיני ממונות בבתי דין רבנים ע"פ חוקי התורה. חוק חשוב שלמעלה מ 20 שנה נעשו ניסיונות לחוקקו, וב"ה שכעת הבשילו התנאים ועבר באופן סופי, ולשם כך הקמנו הרכבים מיוחדים לבתי דין לממונות בכל רחבי הארץ".

הוא הוסיף: "בתוך כל העשייה הזו, הרב אלי בן דהן פועל כדוגמה ומופת לשליח ציבור העוסק בצרכי ציבור באמונה. בחוכמתו ובתבונתו השכיל לבנות מערכת מפוארת הנותנת מענה לכלל ישראל בנועם וביעילות, תוך דאגה אישית לכל דיין ועובד. זכויותיו הרבות בשיפור השירות ובביצור חומות הדת חקוקות בדברי הימים של מדינת ישראל, ואנו מודים לו על פועלו הכביר למען כבוד שמיים".

הרב בר סיפר על היכרות ארוכת שנים עם הרב בן דהן, עוד כאשר כיהן כרב הראשי לנתניה ושיבח את פועלו לשירותי הדת בישראל לאורך שלושים השנים האחרונות.

לוין אמר: "בתי הדין הרבניים מהווים נדבך מרכבי במערכת המשפט הישראלית, ומעניקים לציבור שירות בנושאים חשובים ומורכבים. התפקיד אותו מילא הרב בן דהן לאורך שנים ארוכות הוא מאתגר ומחייב שילוב נדיר של כישורי ניהול, בקיאות הלכתית, נועם הליכות והבנה עמוקה של השירות הציבורי ואופן פעולתו".

הרב בן דהן הזכיר בדבריו את קידום חוק הסנקציות שסייע בכלים לבתי הדין בהתמודדות עם תופעת סרבנות הגט והביא מזור לעגונות רבות, וכן את אגף העגונות אותו הקים לפני שנים רבות, אגף שסייע ברבות השנים לאלפי עגונות והודה למשתתפים ולעובדים שליוו אותו לאורך עשרות שנים.

סמנכ"לית בתי הדין הרבניים דבורה אייפרמן העניקה למנהל היוצא שי בשם המערכת ואמרה כי: ​"אנחנו מסכמים היום פרק מפואר של עשייה ציבורית בבתי הדין הרבניים חאורך שנים רבות. חותמו של הרב בן דהן מורגש בכל היבט של הארגון - מהתשתית המנהלית ועד לשיפור חווית האזרח בקצה. אני מודה לו על השותפות לדרך ומאחלת לו הצלחה רבה בהמשך".

צילום: דוברות

צילום: דוברות

צילום: דוברות

צילום: דוברות

צילום: דוברות

צילום: דוברות

צילום: דוברות

צילום: דוברות

צילום: דוברות