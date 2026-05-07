שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם על תעודת החיסיון הנדרשת, ובכך סלל את הדרך עבור היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, להגיש כתב אישום נגד ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) בפרשת חשיפת זהותו של איש השב"כ.

איש השב"כ הוא בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר וחתימת השר מגיעה לאחר סחבת של תשעה חודשים בנושא.

גוטליב צפויה לעמוד לדין בגין עבירה על חוק השב"כ, לאחר שפרסמה את זהותו של איש שב"כ בכיר ואף הטיחה בו האשמות בקונספירציה על קשר עם חמאס.

כזכור, בחודש יולי האחרון הודיעה היועצת המשפטית כי הוחלט להעמידה לדין בכפוף לשימוע, אך גוטליב סירבה להתייצב לשימוע או לחקירת משטרה בנושא.

עם הגשת כתב האישום, המאבק המשפטי צפוי לעבור לזירה הפוליטית. ח"כ גוטליב תוכל לטעון לחסינות פרלמנטרית, וההכרעה בנושא תתקבל בוועדת הכנסת. לאור הרוב שיש לקואליציה בוועדה, קיימת סבירות כי חסינותה תישמר וההליך הפלילי ייבלם.

ח"כ גוטליב הגיבה לדברים בחריפות ברשת X: "לכל המודאגים!! מיארה הרודפת מוזמנת להגיש נגדי כתב אישום בגין חשיפת בן זוגה של מובילת המרי וההסתה שהובילה אותנו לעברי פי פחת".

היא הוסיפה פנייה ישירה ליועמ"שית: "מיארה אל תמהרי לשמוח. להזכירך יש לך חובה לקבל את אישור ועדת הכנסת, ולי יש את כל הכוונה לשכנע את חברי הקואליציה שהם הרוב בוועדה להשאיר לי את החסינות".