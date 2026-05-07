אווירה מתוחה וסוערת בביאנלה בוונציה: עשרות מפגינים פרו-פלסטינים קיימו היום (חמישי) מחאה קולנית מול הביתן הישראלי בתערוכת האמנות היוקרתית והוותיקה בעולם.

המפגינים הניפו דגלי פלסטין, הפיצו עלונים אנטי-ישראליים וצעקו "שחררו את פלסטין". בעקבות המהומה, מאבטחים ישראלים סגרו באופן מיידי את הביתן, שבו שהה באותה עת נציג ישראל לביאנלה, חתן פרס ישראל האמן בלו סימיון פיינרו.

שיאו של האירוע נרשם בעימות מילולי בין יזם ההייטק אייל ולדמן לבין אחד המפגינים. ולדמן, שאיבד את בתו בטבח ב-7 באוקטובר, ביקר בביתן וניסה לפתוח בדיאלוג עם המפגינים.

בתיעוד שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות וצבר מיליוני צפיות, נראים השניים לוחצים ידיים בתחילה. עם זאת, ברגע שוולדמן הציג את עצמו כישראלי, משך המפגין העזתי את ידו בבוז ואמר: "אני לא רוצה לשים את היד שלי ביד שלך".

העימות החריף במהירות כאשר המפגין החל לצרוח לעברו של ולדמן "אתה רוצח", בזמן שמפגינים נוספים הצטרפו לקריאות התמיכה בעזה.

למרות שנוכחים במקום ביקשו מוולדמן לעזוב את הזירה כדי למנוע הידרדרות, הוא התעקש להישאר. ולדמן מוכר בציבור הישראלי והבינלאומי כמי שפועל רבות למען דו-קיום ובין היתר מעסיק פועלים פלסטינים בחברות שהקים.

הביאנלה של ונציה נפתחה השנה תחת עננה פוליטית כבדה. לצד המחאות היומיומיות מחוץ לביתן הישראלי, נרשמו התפטרויות של מספר שופטים שקראו להחרים את הביתנים של ישראל ורוסיה.

הביתן הישראלי ממשיך לפעול תחת אבטחה כבדה, בצל ניסיונות חוזרים ונשנים לשבש את הפעילות באחת התערוכות החשובות ביותר בעולם האמנות העכשווית.