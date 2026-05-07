חיסול המחבל שחטף את מייה שם דובר צה"ל

צה"ל אישר הערב (חמישי) כי המחבל אברהים אבו צקר, שחוסל בשבוע שעבר בפעילות של כוחות אוגדה 252, השתתף באופן פעיל בחטיפתה של מייה שם במהלך הטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. האישור הגיע לאחר חקר מודיעיני מעמיק שביצע פיקוד הדרום.

אבו צקר היה מחבל בארגון הטרור חמאס והוביל מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. באופן ציני, המחבל שימש במקביל לתפקידו הצבאי כפרמדיק ברצועת עזה, תוך ניצול מעמדו ההומניטרי לכאורה לצורכי טרור.

לפי ממצאי החקירה, אבו צקר פשט לשטח מדינת ישראל בבוקר ה-7 באוקטובר והיה מעורב ישירות בחטיפתה של מייה שם ממרחב מפלסים.

שם נחטפה לאחר שבילתה במסיבת ה"נובה" בסמוך לקיבוץ רעים, שם נפצעה בידה מירי לפני שנחטפה לרצועה. היא הושבה לישראל במסגרת מבצע "דלתות שמיים" בנובמבר 2023.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל", נמסר.