ניתוח סודי של ה-CIA, שנחשף הערב (חמישי) ב"וושינגטון פוסט", מעלה תמונה מדאיגה המטילה ספק רב ביכולתו של המצור האמריקני להכניע את איראן בטווח הקרוב.

לפי המסמך, שהועבר השבוע לממשל טראמפ, איראן מחזיקה עדיין ברוב יכולותיה הצבאיות ותוכל לשרוד את המצור על נמליה במשך שלושה עד ארבעה חודשים לפחות לפני שתחוש לחץ כלכלי קיצוני.

הדיווח מתבסס על ארבעה גורמים המעורים בפרטי המסמך, הטוענים כי הצהרותיו של הנשיא טראמפ על אובדן הכנסות איראני של 500 מיליון דולר ביום מייצוא נפט אינן מובילות לפשרה מהירה.

לפי ה-CIA, כדי שההשלכות יהיו חמורות באמת, על המצור להימשך מעל 120 יום. בינתיים, איראן מצאה פתרונות כמו מילוי מכליות נפט שנותרו תקועות במפרץ הפרסי והפחתת קצב השאיבה כדי למנוע נזק לבארות.

בתחום הצבאי, גורם אמריקני מסר כי איראן מחזיקה בכ-75% ממשגרי הטילים ובכ-70% מהטילים שהיו ברשותה ערב המלחמה. למרות הפצצות חיל האוויר הישראלי והאמריקני, המשטר הצליח לפתוח מחדש את "כמעט כל" מתקני האחסון התת-קרקעיים שהכניסות אליהם הופצצו, ואף לתקן טילים שנפגעו ולהשלים הרכבת טילים חדשים.

במישור הכלכלי, למרות שהריאל האיראני רשם שפל היסטורי מבהיל של 1.8 מיליארד לדולר אחד, גורמי מודיעין מעריכים כי המשטר בטוח ביכולתו לדכא התנגדות פנימית ולשרוד.

המסמך מסכם ומזהיר כי לוח הזמנים לחידוש ייצור הטילים הבליסטיים של איראן ב"כמויות משמעותיות" התקצר משמעותית, מה שמעמיד את המערב במרוץ נגד הזמן בניסיון למנוע מהמשטר לשקם את עוצמתו המלאה.