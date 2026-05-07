נציגי 46 המדינות החברות בוועדת השרים של מועצת אירופה השתתפו באירוע מיוחד לציון 'יום השחרור וההצלה'.

האירוע, שנערך בבית מועצת אירופה בשטרסבורג בשיתוף נציגויות צרפת, בריטניה, גרמניה וארצות הברית, פתח את אירועי היום ברחבי העולם לציון כניעת הרייך השלישי וסיום מלחמת העולם השנייה לפי התאריך העברי.

יושבת ראש ועדת השרים של מועצת אירופה, דניאלה קוצ'בה, אמרה כי דווקא השילוב בין "שחרור" ל"הצלה" מעניק ליום את משמעותו העמוקה.

רבה של שטרסבורג, הרב אברהם ווייל, הדגיש כי כשם שחג הפסח מסמל התחלה רוחנית ולאומית, כך גם יום השחרור וההצלה אינו רק סיום תקופה אפלה אלא פתיחה מחודשת המחייבת חשבון נפש מוסרי ואנושי. "המוסדות אינם נושאים מצפון, האדם הוא שמעניק משמעות להיסטוריה", אמר.

הנציגה המיוחדת של מזכ"ל מועצת אירופה למאבק באנטישמיות, אירנה קיצו מילונה, אמרה בשם מזכ"ל מועצת אירופה אלן ברסה כי לנוכח העלייה באנטישמיות ובקיטוב באירופה, יש צורך דחוף בהעמקת המאבק בשנאה ובשמירה על החיים היהודיים ביבשת.

הקונסולית הכללית של ארצות הברית בשטרסבורג, איבון גונזלס, אמרה כי היום מסמל לא רק את קץ העריצות אלא גם את תחילת ההתחדשות, והדגישה את מחויבותה של ארצות הברית למאבק באנטישמיות ולקידום זכויות האדם.

את האירוע פתח רבה של קהילת 'חמדת שלמה' בשטרסבורג, הרב מנדל סממה, שהסביר את משמעות היוזמה לציון יום כניעת גרמניה הנאצית לפי התאריך העברי.

יוזם האירוע איש העסקים גרמן זכרייב אמר כי "הזיכרון אינו יכול להישאר רק זיכרון של כאב. מחובתנו להפוך אותו לאחריות, לאחדות ולהכרת הטוב לדורות הבאים".

במהלך הטקס הודלקו שלושה נרות לציון השבח לבורא עולם, לשליחיו ולתחייה היהודית, בהשתתפות נציגי צרפת, בריטניה וגרמניה.

את האירוע ליוותה מקהלת “Le Chant Sacré" של בית הכנסת הגדול בשטרסבורג.