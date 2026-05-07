חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק שיתף בראיון לערוץ כנסת את ההשלכות הטראגיות של ניסיון ההתנקשות בחייו על משפחתו, ובעיקר על רעייתו המנוחה, יפי ז"ל.

גליק תיאר כיצד יפי, שהייתה עדה לרגע שבו נורה מטווח אפס, חוותה פוסט-טראומה קשה שהובילה בסופו של דבר למותה.

לדברי גליק, יפי הגיעה לקשר ביניהם כאלמנה שאיבדה את בעלה הראשון למחלת הסרטן, וחיה כל חייה תחת החרדה שלא לחזור למצב הזה.

החרדה התממשה לנגד עיניה כשראתה מתנקש על אופנוע יורה בבעלה ארבעה כדורים בעוד היא יושבת בכיסא הנהג. גליק שחזר כי הגיע לבית החולים ללא דופק, ובמשך ארבעה חודשים טיפלה בו יפי במסירות של 24/7 עד שהחלים, אך אז היא עצמה קרסה.

הוא תיאר את המאבק של יפי, שהייתה עובדת סוציאלית במקצועה וניסתה בכל כוחה לטפל בעצמה באמצעות תרפיה, כתיבת שירה, צילום וסיוע פסיכיאטרי. "שנתיים וחצי היא נלחמה מלחמת חורמה במציאות", סיפר גליק, שהפך מהמטופל למטפל. הוא הוסיף כי למרות המאמצים, החיים היו "גדולים עליה" והחרדה המתמדת שיתקה אותה.

בסיום הראיון ביקש גליק להעלות את המודעות למחלות הנפש ולקושי של נפגעי פוסט-טראומה. הוא השווה את המצב למחלה גופנית קשה: "הגיע הזמן לומר בגלוי, זאת מחלה כמו סרטן. סרטן הנפש".

הוא הסביר כי במקרים קיצוניים, כשהאדם כבר אינו יכול לשאת את הכאב, המחלה הופכת לסופנית ומובילה להתאבדות. "אדם שחולה במחלה נפשית לא צריך להתבייש, צריך ללכת לקבל טיפול", סיכם.