חבר הכנסת מאיר פרוש (יהדות התורה) שיגר פנייה דחופה לשגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי, בה הוא קורא לממשל האמריקאי להפעיל לחץ על ישראל להפסיק את מעצרי העריקים לומדי התורה.

הפנייה נעשתה על רקע ציון "חודש המורשת היהודית-אמריקאית" בארצות הברית.

בפתח מכתבו ציין פרוש כי "בימים אלו, כאשר ארצות הברית מציינת ביראת כבוד את 'חודש המורשת היהודית-אמריקאית', אנו עדים להוקרה העמוקה שרוחשת המעצמה הגדולה בעולם למסורת ישראל ולתרומתו הנצחית של העם היהודי לתרבות ולחברה".

פרוש המשיך: "ארצות הברית הוכיחה לאורך הדורות כי היא אומה שניתן להגדירה כ'חסידת אומות העולם'. כיום, תחת הנהגתו של ידיד האמת האישי של העם היהודי, הנשיא דונלד טראמפ - העומד בראש 'מלכות של חסד' - אנו רואים ממשל המכבד גם את תורת ישראל, מוקיר את ערכיה ופועל ללא לאות למען ביטחונו ושגשוגו של העם היהודי".

חבר הכנסת הביע ביקורת חריפה על המצב בישראל: "מתוך הערכה עמוקה זו, אני מוצא לנכון לפנות אליך בלב כואב בנוגע למציאות קשה המתרחשת דווקא כאן, בארץ הקודש. בעוד שבארה"ב הממשל יוצא מגדרו כדי לחגוג ולכבד את הדת והמורשת היהודית, הרי שבישראל, רשויות הצבא והמשפט פועלות בדרכים של רדיפה ומעצרים נגד לומדי תורה שתורתם אומנותם".

בהמשך הוסיף: "המסר המתבקש הוא פשוט וברור - אם הממשל האמריקאי, על כל זרועותיו, מוצא לנכון להוקיר את הדת היהודית ולכבד את ערכיה, מתבקש וראוי שגם הרשויות במדינת ישראל ינהגו בכבוד דומה כלפי לומדי התורה, שהם השומרים על הגחלת של עמנו מזה אלפי שנים".

את מכתבו סיים בקריאה: "אני פונה אליך בבקשה כי הממשל האמריקאי יפעיל את השפעתו המוסרית ויקרא לרשויות המשפט בישראל להפסיק באופן מיידי וכליל את המעצרים של לומדי התורה. אין עיתוי ראוי יותר מ'חודש המורשת היהודית' כדי להבהיר כי הגנה על לומדי התורה היא ערך יהודי ודמוקרטי עליון".