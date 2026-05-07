סגן שר התקשורת ישראל אייכלר הגיע היום (חמישי) לסיור עבודה בקריית יערים לבקשת ראש המועצה יצחק רביץ, על מנת לעמוד על בעיות הקליטה הסלולרית ביישוב.

בישיבת עבודה שקיימו סגן השר וראש המועצה יחד עם הצוותים המקצועיים מהמשרד ומהמועצה, הוצגו בפני סגן השר מפות מדויקות של מצב הקליטה ביישוב. המפות הוכנו כחלק מפרויקט מקיף של ראש המועצה לשיפור הקליטה ביישוב באופן משמעותי.

על פי המפות שהוצגו, מצב הקליטה הסלולרית ביישוב בכי רע, ובחלקים נרחבים מאוד מהיישוב אין קליטה כלל במרבית חברות הסלולר. עוד נחשף כי משבר הקליטה ביישוב פוגע גם בקליטה בחלקים נרחבים של כביש 1 הסמוך, עורק תחבורה ראשי ומרכזי במדינה.

הצוותים המקצועיים העלו הצעות לשיפור וייעול, ובסיום הפגישה סוכם כי תוכן תכנית רחבה לשיפור הקליטה לטובת התושבים ולטובת נוסעי כביש 1.

בנוסף העלה ראש המועצה מספר בעיות בדואר המקומי, וסגן השר הבטיח לסייע גם בהיבט זה.

במהלך הסיור ביישוב אירח ראש המועצה את סגן השר בנקודת תצפית המשקיפה על השטחים המיועדים להרחבת היישוב באלפי יחידות דיור נוספות. סגן השר שיבח את ראש המועצה על פעילותו לטובת פתרון משבר הדיור והבטיח כי ימשיך לעמוד לצדו.

בסיום הסיור הודה ראש המועצה רביץ לסגן השר: "מרגש לראות שנבחר ציבור לא מסתפק בשמיעת הבעיות מרחוק אלא מגיע מקרוב לראות ולמצוא פתרונות".

סגן השר אייכלר אמר: "אני רוצה לשבח את ראש המועצה הרב רביץ על ההשקעה האדירה ביישוב. הנחיתי את צוות משרדי להשקיע מאמצים בהכנת פתרון יעיל ומהיר לשיפור הקליטה ביישוב שעומד בקרוב להפוך לעיר".