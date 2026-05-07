סקר מנדטים חדש של חדשות 14, שפורסם הערב (חמישי), מציג תמונת מצב פוליטית חדשה המעניקה יתרון משמעותי לגוש הימין.

על פי נתוני הסקר, גוש התומך בבנימין נתניהו מגיע ל-65 מנדטים, בעוד גוש השמאל-מרכז נחלש ל-45 מנדטים והמפלגות הערביות עומדות על 10 מנדטים.

המפלגה הגדולה ביותר היא הליכוד עם 34 מנדטים. במחנה שנגד, מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד מקבלת 16 מנדטים, ומפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט עומדת על 13.

ש"ס מקבלת בסקר 10 מנדטים, עוצמה יהודית, יהדות התורה, ישראל ביתנו והדמוקרטים מקבלות 8 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה עם 5 מנדטים. בגזרה הערבית, רע"מ וחד"ש-תע"ל עומדות על 5 מנדטים לכל אחת.

מפלגתו של בני גנץ, כחול לבן, אינה עוברת את אחוז החסימה (1.8%). מפלגה נוספת שנותרת בחוץ היא בל"ד (2.1%).

בנימין נתניהו זוכה לתמיכה גורפת של 56% מהציבור בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. יריביו נותרים הרחק מאחור: גדי איזנקוט עם 20%, נפתלי בנט עם 18% ואביגדור ליברמן עם 5%. בני גנץ זוכה לאחוז בודד (1%) של התאמה לראשות הממשלה.

בסקר של חדשות 12 שפורסם הערב נרשם שוויון בין מפלגת הליכוד לבין מפלגת ביחד - כאשר שתיהן זוכות ל-25 מנדטים. מדובר בירידה של מפלגתם של לפיד ובנט במנדט מסקר קודם.

מפלגת ישר! יורדת במנדט ומקבלת 14. מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עולה במנדט ועומדת על 11 מנדטים. ישראל ביתנו שומרת על כוחה וזוכה ל-9 מנדטים. ש"ס ועוצמה יהודית שומרות על כוחן ומקבלות 9 מנדטים.

יהדות התורה מתחזקת ועומדת על 8 מנדטים. רע"ם וחד"ש-תע"ל זוכות ל-5 מנדטים כל אחת. מתחת לאחוז החסימה: הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' (2.9%), המילואימניקים בראשות יועז הנדל (1.0%), כחול לבן בראשות בני גנץ (1.5%), בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה (0.8%).

מהסקר עולה כי אילו מפלגות ישר! של גדי איזנקוט וישראל ביתנו של אביגדור ליברמן היו מתמודדות ברשימה אחת, הם היו הופכים למפלגה הגדולה ביותר עם 25 מנדטים עוד שמפלגת הליכוד הייתה יורדת ל-24 מנדטים כמו גם מפלגת ביחד של בנט ולפיד.