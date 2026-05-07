אריה גולן משתלח בשר סמוטריץ' באדיבות כאן 11

ארגון "בצלמו" הגיש היום (חמישי) דרישה רשמית למנכ"ל תאגיד השידור הישראלי, גולן יוכפז, ולנציב קבילות הציבור ד"ר אורי פז, להשעות באופן מיידי את השדרן אריה גולן משידורי התאגיד.

הדרישה מגיעה בעקבות מונולוג שנשא גולן בתוכנית "הבוקר הזה", אשר הוגדר על ידי הארגון כ"מסית, פוגעני ומשולל יסוד".

במרכז התלונה עומדים דברים שאמר גולן בשידור, בהם פנה באופן רטורי לשר בצלאל סמוטריץ' ותהה: "נניח שבמקום מאות הקיבוצניקים היו נטבחים מאות מתנחלים גם אז היית מגמד?"

במכתבו טוען מנכ"ל בצלמו, שי גליק, כי מדובר ברמיזה מזעזעת כאילו נציגי הציבור הדתי-לאומי מבחינים בין דם לדם, "רמיזתו של גולן כאילו דמם של נרצחי הדרום 'פחות יקר' לליבם של נציגי הציבור הדתי-לאומי והמתיישבים היא שקר בוטה ומקומם".

בנוסף לתוכן הדברים, מוחה הארגון על הסגנון בו נקט השדרן הוותיק, אשר כינה את השר סמוטריץ' "פרחח צעיר" והשתמש בביטויים כמו "מצעד הבהמות".

גליק מציין במכתבו כי גולן כבר ננזף בעבר על התבטאויות דומות, בין היתר כלפי השרה אורית סטרוק אותה כינה "אישה רעה ומרשעת", וטוען כי הנזיפות אינן מרתיעות אותו מלהפוך את השידור הציבורי לכלי לניגוח פוליטי פלגני.

ארגון "בצלמו" הציב שלוש דרישות מרכזיות להנהלת התאגיד: השעיה מיידית של גולן עד לבירור, חיובו בפרסום התנצלות מפורשת בפני השר וציבור המתיישבים, והבהרה כי התבטאות נוספת תוביל לסיום עבודתו לצמיתות. "שתיקתכם תתפרש כהסכמה לביזוי ציבורים שלמים", חתם גליק את פנייתו.