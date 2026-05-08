יעקב שטרן, אחיו של הרב אריה שטרן זצ"ל, רבה של ירושלים, סופד לו בשיחה עם ערוץ 7. "הרב אריה הוא אחי הקטן, זה הקטן היה גדול, הגדול מכולנו, כולנו התגאנו בו, התפארנו בו, עשה המון דברים בחייו, בעזרת השם זכרו ישמר וגם תוצאות כל מפעליו".

אחייניתו, אסתר גוטמן, ספדה: "אני כבר הדור שאחרי, אבל בשבילי הוא כמו אחינו הגדול. הוא הביא אותנו אל תורת הרב קוק, הביא את התורה של הישיבה היפה הזו, הוא הראשון שהביא אותנו לפה ולכל נושא תורת ארץ ישראל. אני מרגישה שהוא לא דוד אלא כמו אח גדול, שיהיה מליץ יושר על כולנו".

הרב איתמר אורבך, ר"מ במרכז הרב, סיפר על מפגש של קבוצת בחורים עם הרב אריה שטרן, בעת שהרב כבר היה חולה. הבחורים שוחחו עם הרב, ובהמשך ביקשו ממנו ברכה שיזכו להתחתן.

הרב לא ענה, ורעייתו התערבה ואמרה לו כי ביקשו ממנו לברך אותם שיתחתנו. בתגובה אמר הרב לרעייתו, "תראי איך הם לומדים טוב - זה בגלל שלא מתחתנים כל כך מהר. זה היה ר' אריה, כל כולו בלימוד, כל כולו בתורה. חבל על דאבדין ולא משתכחין".