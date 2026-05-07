ועידת החמ"ד הראשונה התקיימה היום (חמישי) בקריה הלאומית לארכיאולוגיה בירושלים, תחת הכותרת "עולים קומה".

הוועידה היא שיאו של תהליך עומק שנמשך חודשים ארוכים, במהלכו התכנסו ראשי ישיבות, ראשות מדרשות, צוותי פיקוח, אנשי אקדמיה, הנהגות הורים ומנהלי מחלקות חינוך כדי לברר את חזון "הקומה הבאה" של החינוך הדתי-לאומי.

לקראת הוועידה הושק שאלון נרחב עליו ענו אלפי הורים, בוגרים וצוותי חינוך, אשר סימן את האתגרים והשאלות המרכזיות הניצבות בפני המערכת בעת הזו.

בתקופה הקרובה צפויות קבוצות ההיגוי לסכם את הדיונים והמסקנות שעלו בוועידה, במטרה לתרגם אותן לתוכנית עבודה מעשית.

את האירוע כיבדו בנוכחותם הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, מנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני, וראש המל"ל לשעבר מאיר בן שבת.

במהלך היום נרשם שיח מרתק בין הרב שמואל אליהו לדוד שוקן, לצד השתתפותם של אישי ציבור ורבנים בולטים ובהם הרב חגי לונדין, הרב יגאל לוינשטיין, הרב יהושע שפירא, מנחם קלמנזון ובת גלים שאר.

המהלך הובל על ידי ראש מינהל החמ"ד, הרב יוני סמואל, וסגניתו מיכל דה-האן, בשיתוף פעולה עם סמנכ"לית משרד החינוך לתכנון ואסטרטגיה וצוותה.

מארגני הוועידה ציינו כי הבחירה לקיים את האירוע בקריה הלאומית לארכיאולוגיה מסמלת את החיבור שבין השורשים העמוקים של העם לבין העתיד החינוכי הנבנה.