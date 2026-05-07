במכון 'הלכה ברורה' ספדו בשיחה עם ערוץ 7 לרב אריה שטרן, רבה של ירושלים ויו"ר המכון, וסיפרו על דמותו המרכזית במשך למעלה מחמישים שנה, על גדלותו בתורה, על ענוותנותו ועל הקשר העמוק שלו לגאולת ישראל.

הרב יוחנן פריד, חברותא של הרב שטרן במשך למעלה מ-60 שנה, תיאר אותו כתלמיד חכם עצום בעל יכולת ניסוח נדירה.

לדבריו, הקמת מכון הלכה ברורה בשנת תש"ל הייתה "הפסגה של הפעילות התורנית" של הרב שטרן, "היינו שותפים בהקמה ובהכנה ובראשית הדרך, אני הלכתי לדברים אחרים אבל הרב אריה המשיך לנווט כמו אריה. תלמיד חכם עצום, בעל ידע, יכולת ניסוח ויכולת הוראה. גדול בתורה וגדול בענווה, אבידה גדולה לציבור שלנו. הוא רבה של ירושלים במובן הנכון של המילה, ישב על כסאו של מרן הרב קוק זצ"ל, ידע לשתף פעולה עם מגוון של רבנים גם מהציבור החרדי, נקווה שנדע להמשיך את המורשת שלו בלימוד והרבצת תורה".

הרב אביאל סליי ממכון הלכה ברורה אמר כי "דמותו של מורנו ורבנו, הרב שטרן זכרונו לברכה, עומדת מול עינינו. הרב שטרן הנהיג את המכון מתוך עוצמות והרבה חיות ואנרגיות למעלה מ-50 שנה, לימד והרביץ תורה".

עוד הוסיף כי "קשה לנו לדמיין את המכון בלי מורנו ורבנו". הוא הוסיף כי אחד המאפיינים הבולטים של הרב שטרן היה היכולת להתמסר לעבודה היומיומית והממושכת של בירור הסוגיות. "לברר, לפתוח את הספרים, לעיין, לבדוק שוב פעם, לנסח ולחזור לנסח שוב", תיאר.

הוא סיפר כי הרב שטרן הקפיד שעבודות בירורי ההלכה יהיו "מושלמות, מדויקות, בהירות", ולא פחות מכך גם קלות לקריאה. "לצד עבודתו הקשה והיומיומית היה מחובר למהלך של גאולת ישראל ולתקומת מדינת ישראל, מעורב בכל הצמתים החשובים של הציבוריות ברבנות ובתהליכים חברתיים, תמיד הוא ראה את התמונה הגדולה".

הרב דוד שלם, מנהל המכון, הוסיף, "אנחנו כחברי המכון מרגישים חוב שלא ניתן לשלם אותו בעולם הזה ובעולם הבא". הוא הוסיף כי במשך שנים רבות הרב שטרן הדריך את אנשי המכון במסירות, הן בענייני החומר והן בענייני הרוח. "שהתחלתי לפני 35 שנה לא חשבתי שנזכה לראות את הסוף".

הוא סיפר כי בימי מחלתו שימח אותו בבשורה שכל המסכתות נמצאות בעבודה בדרגות שונות, "כל המסכתות הכל בעבודה, רואים את הסוף, 56 שנה עמד בראש המכון כדי לקיים את הצוואה של הרצי"ה, והרצי"ה רצה לקיים את הצוואה של הרב קוק זצ"ל".

הרב שלם סיפר כי הרב אמר לו פעם שהוא קשור לבניין המכון יותר מאשר לביתו, והוסיף כי "זה המקום שלו". הוא הוסיף כי הרב שטרן לימד מהצפון ועד הדרום, ובמקומות שונים בציבור הדתי, כאיש של חיבורים, שידע ללמד במסגרות שונות גם כאשר השקפת עולמן או שיטת הלימוד שלהן הייתה שונה. "הרב שטרן לימד אלפי תלמידים, ובהם דיינים, רבנים, ראשי ישיבות ור"מים".