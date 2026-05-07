הפשיטה המשטרתית ביבנאל דוברות המשטרה

המשטרה פרסמה הערב (חמישי) תיעוד יוצא דופן מפשיטה שערכו שוטרים על בית בעיר יבנאל לפני מספר שבועות, בעקבות מידע מודיעיני על עריכת נישואים לקטינה בניגוד לחוק.

כאשר הגיעו השוטרים למקום, טענו בני המשפחות כי מדובר בטקס "וורט" (אירוסים) בלבד - אירוע שאינו אסור על פי החוק.

אולם, סריקה בבית העלתה ממצאים שסתרו את טענותיהם. המשטרה איתרה שטר כתובה שהוסתר במכוון, וכן כוס לשבירה וטבעת נישואין.

בתיעוד נראית הכלה, נערה בת 16 בלבד, כשהיא לבושה בשמלת כלה לבנה לצד "תפילה לכלה". מחוץ לבית אותר רכב מקושט המיועד לחתן ולכלה. החתן באירוע הוא גבר בגיר, ובמשטרה חושדים כי מדובר בניסיון מכוון להסוות חתונה בלתי חוקית כטקס אירוסים תמים.

הפרסום הערב מגיע על רקע סערה נוספת שהתעוררה ביממה האחרונה, לאחר שהופצה הודעה על "סגירת וורט" בין גבר כבן 30 לבין נערה קטינה. ההודעה הובילה לעימותים קשים באזור בין בני המשפחות לבין תושבים ואקטיביסטים שהגיעו למקום כדי למחות על קיום הטקס.

צילום: דוברות המשטרה

