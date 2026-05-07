אופיר סופר בקריאה לח"כים החרדים ללא קרדיט

יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, תקף הערב (חמישי) בחריפות את שר העלייה והקליטה אופיר סופר (הציונות הדתית), בעקבות דברים שאמר האחרון בנוגע לחובת הגיוס של מי שאינם תורתם אומנותם.

"לאופיר סופר אין מושג בחשיבות לימוד התורה ובתפקידה בשמירת קיומו של העם היהודי לאורך הדורות", אמר גפני בזעם. "מוטב שיתמקד בענייני העלייה והקליטה שעליהם הוא מופקד, ולא יתערב בנושאים שאין לו בהם הבנה בסיסית".

העימות פרץ לאחר שהשר סופר פנה מוקדם יותר לחברי הכנסת החרדים, לקראת פגישתם עם רבניהם, וקרא להם לשנות כיוון: "במקום לפנות לרבנים שיקדמו חוק שאין לו רוב, כי אתנגד אליו יחד עם חברי כנסת נוספים מהקואליציה- תפנו אליהם בבקשה שיקראו למי שלא לומד שיתגייס ויסייעו ללחימה".

הערב חברי הכנסת של דגל התורה נועדו עם המנהיג הליטאי, הרב דב לנדו, לקראת פתיחת מושב הקיץ של הכנסת. מטרת הפגישה הייתה לדון בדרכי הפעולה להסדרת מעמד בני הישיבות בחוק, על רקע הלחץ הגובר בסוגיית השוויון בנטל.

לפי הודעת המפלגה, הרב לנדו הביע תמיכה עקרונית בפעילות להסדרת המעמד בחוק, אך בחר שלא להכריע באופן סופי בשלב זה. הרב ציין כי ימסור את החלטתו לגבי קידום החוק בתחילת השבוע הבא, לאחר שיבחן "נושאים נוספים" הקשורים לסוגיה.