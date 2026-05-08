הרב אליעזר שמחה וייס, חבר מוצת הרבנות הראשית, פרסם הודעה חריגה בעקבות הדיווחים על פגיעה בסמלים דתיים בדרום לבנון, ובה גינה באופן חד-משמעי כל פגיעה מכוונת במקומות ובסמלים דתיים שלא במסגרת הלחימה.

בפתח דבריו הדגיש הרב וייס את גבורת חיילי צה"ל הלוחמים ב"מלחמת מצווה להגנת העם והארץ מול כוחות הרשע", וקרא לעולם לעמוד לצד הלוחמים. עם זאת, הבהיר כי דווקא מתוך ההכרה בקדושת השליחות הצבאית, יש לגנות כל מעשה של ביזוי דתי.

"הוועדה לקשרים בין-דתיים מביעה גינוי מוחלט, נחרץ ובלתי מתפשר כלפי כל מעשה של ביזוי או פגיעה מכוונת שלא על פי הפקודות בסמלים דתיים", כתב. לדבריו, "מעשים אלו, אם היו, עומדים בסתירה גמורה לערכי התורה ולציווי האלוקי המוטל עלינו להיות 'אור לגויים'".

עוד הדגיש כי "פגיעה באחרים שלא במסגרת הלחימה מנוגדת למטרת המלחמה ואינה שייכת לצבא הגנה לישראל".

בהודעה מופנית קריאה ישירה למפקדים, ללוחמים, למחנכים ולרבנים המלווים את הכוחות לבדוק את הטענות לעומק ולגנות כל חריגה מוסרית. "עוצמתו של לוחם יהודי נמדדת לא רק ביכולתו להכריע את האויב, אלא ביכולתו לשמור על צלם אלוהים ועל טוהר הנשק והמוסר גם בתוך סערת הקרב", כתב הרב וייס.

בנוגע לתמונות שהופצו ברשתות החברתיות, ובהן נראו לכאורה פגיעות בפסלים ובסמלים נוצריים בדרום לבנון, ציין הרב כי הנושא נמצא בבדיקה של גורמי הפיקוד בצה"ל. "אם אכן היה הדבר או שמא מדובר בעלילה", כתב, והוסיף כי הוא נותן "אמון מלא בצבא שימצה את הדין עם כל מי שחרג מהנורמות המוסריות".

לצד זאת הזהיר מפני הכללות נגד צה"ל בעקבות אירועים נקודתיים. "אין לאפשר למעשי יחידים לשמש כלי להסתה נגד צבאנו המוסרי", הדגיש.

את הודעתו חתם במסר ערכי ורוחני תחת הכותרת "שליחותנו כממלכת כוהנים", שבו כתב כי עוצמתו של עם ישראל נובעת מן "הדבקות ביושרה המוסרית ובאמונה בא-ל אחד", וכי ישראל "אינם רודפים אמונתם של אחרים ועוסקים רק בהרמת קרן האמת בעולם מתוך קדושה". בסיום ציטט את הפסוק: "וְיָדְעוּ כָל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ"