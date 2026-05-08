ועד רבני הערים פנה למנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בדרישה לעדכן את שכר רבני הערים לשנת 2026 בהתאם להחלטות הממשלה ולהצמדת השכר לשכר ראשי הרשויות וסגניהם. הפנייה נעשתה באמצעות בא כוח הוועד, ד"ר ירון קטן, שטען כי מנגנון העדכון מעוגן בהחלטת ממשלה.

במכתב נכתב כי שכרם של רבני ערים נקבע לאורך השנים בסדרה של החלטות ממשלה, בהתאם למועד בחירתם ולרשות שבה הם מכהנים. עוד צוין כי בהתאם להחלטת הממשלה, שכרו של רב עיר שנבחר לתפקיד החל מ-1 בינואר 2006 יעודכן בהתאם לשינויים בשכר ראש הרשות וסגנו.

בפנייה הובא נוסח סעיף 3 להחלטה, שלפיו, "שכר רב העיר האמור להלן יעודכן בתחילת כל שנה על ידי הממונה על השכר בהתאם לשינויים שיחולו בשכרם של ראש הרשות וסגנו". עוד צוין כי ביום 5 בפברואר 2026 פרסם משרד הפנים, בתיאום עם הממונה על השכר, עדכון שכר לראשי הרשויות והסגנים.

לטענת ועד רבני הערים, מדובר בעדכון של כ-10% לעומת שכרם של ראשי הרשויות בשנת 2025, ולכן היה על שכר הרבנים להתעדכן באופן אוטומטי ובשיעור דומה.

במכתב הודגש כי למרות פניות קודמות למשרד, עד כה לא התקבלה כל התייחסות עניינית ושכר הרבנים טרם עודכן במשך כחמישה חודשים.

עוד נכתב כי לא ברור מדוע בכל פעם נדרש אישור של גורמים חיצוניים לצורך עדכון השכר, אף שלדברי הוועד מנגנון העדכון נקבע באופן ברור בהחלטת הממשלה. בוועד הוסיפו כי, "אין זה ראוי ונכון כי דווקא רבנים יצטרכו לפנות, שוב ושוב, כדי ששכרם יעודכן בהתאם לדין".

בסיום המכתב דרש הוועד מהמשרד להנחות בדחיפות את המועצות הדתיות לפעול באופן מיידי בהתאם להחלטת הממשלה ולעדכן את שכר הרבנים ללא דיחוי. עוד הובהר כי אם הפנייה לא תיענה בתוך שבעה ימים, הוועד שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל דרך שימצא לנכון למיצוי זכויות הרבנים אותם הוא מייצג, "כולל הליכים משפטיים ככל שיידרש".