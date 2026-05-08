הכנסת ספר התורה צילום: ללא

ביישוב חרשה התקיים מעמד הכנסת ספר תורה לזכר הלוחם יוסף יהודה חיראק הי"ד במלאת שנה לפטירתו. המעמד נערך בהשתתפות בני משפחה, תושבי היישוב ורבנים.

חיראק היה חתנו של תושב היישוב יהודה אליהו, מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל.

אביו, פרץ חיראק, סיפר בעבר לערוץ 7, על התחושות האישיות והקשות גם לנוכח הידיעה שבנו נפל מירי שוגג של כוחותינו ומצטט מדברים שכתב בנו והותיר אחריו מסרים עמוקים.

האב השכול ציין כי קבלת החפצים האישיים הייתה מספר שבועות לאחר נפילת בנו ולכן הרוחות מעט פחות סוערות, אך ההתרגשות בהחלט קיימת וניכרת, ומתוך החפצים הוא מספר על פנקס שיוסף יהודה כתב בו מעין יומן מהתקופה שלפני נישואיו "והתרגשנו לראות כמה הבחור היה עם עומק ומכוון לאמת הפנימית שלו".

פרץ קרא קטע מתוך אותו יומן שנכתב בשלביה הראשונים של הטירונות, כאשר את רעייתו הכיר באמצע הטירונות, ברגילה הראשונה. בקטע המדובר מספר יוסף יהודה על תחושותיו ותקוותיו מהבית אותו הוא מקווה ומייחל להקים. את הדברים הוא כתב בתקופה בה הוא חוזר לקבל הצעות לפגישות, תקופה שהגיעה לאחר ביטול אירוסין והחזירה בו תחושות מעורבות של רגש שלילי לצד רצון לפתוח דף חדש ולהתנתק מתחושת השבר בה היה שרוי קודם לכן. יוסף יהודה סיפר על תחושות שמחה ותסיסה שמתעוררות בו, על הערך שהוא מוצא בכתיבת מחשבות המבטאות את חלומותיו ועם זאת הוא מביע תקווה שהכתיבה שכעת אינה מגובשת וסדורה תשתפר בעתיד.