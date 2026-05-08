אירוע חריג | ירי חי מעל ראשי מפגינים יהודים בצומת ג'ית באדיבות המצלם

אירוע חריג אמש (חמישי) בצומת ג'ית שבשומרון. חייל צה"ל השתמש בירי חי לאוויר כחלק מניסיון לפיזור הפגנת מתיישבים.

המפגינים, בהם נשים וילדים מהיישובים הסמוכים, הגיעו לצומת כדי למחות על גל הרס המבנים שאירע שלשום, במהלכו פונו שבע משפחות מבתיהן.

על פי עדויות המפגינים מהשטח, האירוע התפתח לאחר שהכוחות הציגו צו שטח צבאי סגור ודרשו מהמוחים להתפנות. לטענת המפגינים, המקרה חמור שבעתיים בשל הרקע שקדם לירי. לטענתם, שמעו את החייל מבקש בקשר מספר פעמים אישור לבצע ירי חי לצורך פיזור המוחים - אך מפקדיו סירבו באופן חד משמעי לאשר את מהלך.

הם טענו עוד כי למרות הסירוב - ירה החייל קליעים מעל לראשי המפגינים.

"היחס למתיישבים יורד מהפיקוד לדרגים בשטח," אמרו גורמים בהתיישבות. "השימוש בירי חי מול אזרחים שאינם מסכנים חיים הוא תקדים מסוכן שמזכיר אירועי עבר טרגיים. נראה שסימנו את המתיישבים כמטרה במטווח, והיום הוכח שקרב היום לאסון אם לא ייעצר הטירוף הזה".