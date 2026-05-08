מידע מודיעיני חדש מצביע על עליית מדרגה מדאיגה בשימוש של ארגון הטרור חמאס בשטח טורקיה כבסיס עורפי לבניית כוח צבאי.

על פי הדיווח בכאן חדשות, בחודשים האחרונים פועלים מחבלי חמאס תחת כסות אזרחית כדי לרכוש מיומנויות לחימה מתקדמות על אדמת המדינה, החברה בברית נאט"ו.

שיטת הפעולה של חמאס מנצלת פרצות בחוק הטורקי ובמוסדות המדינה האזרחיים. מחבלי הארגון משתתפים באופן סדיר באימוני ירי במועדוני קליעה ציבוריים בטורקיה, שם הם משתפרים בשימוש בנשק קל תחת מסווה של חובבי ספורט.

חמור מכך, הם עוברים הכשרות מקצועיות להטסת כטב"מים ואף מקבלים מהרשויות הטורקיות רישיונות רשמיים להטסתם. מטרת העל של חמאס היא להעביר את אותם מחבלים מיומנים ללבנון, ירדן ויהודה ושומרון, במטרה להקים תאי טרור בעלי יכולות טכנולוגיות ומבצעיות מתקדמות לעימות עתידי מול ישראל.

החשיפה הנוכחית מצטרפת לגילויים מדצמבר האחרון של צה"ל ושב"כ על רשת הלבנת הון סודית של חמאס בטורקיה המנוהלת בהנחיה איראנית ישירה.

הרשת מורכבת מחלפני כספים עזתיים, שהם גולים מעזה המנהלים פעילות כלכלית ענפה בלב טורקיה. אלו משמשים כצינור להעברת מאות מיליוני דולרים שמקורם באיראן, תוך שהם דואגים לקליטה, אחסון והעברת הכספים ישירות לקופת חמאס ולבכיריו.