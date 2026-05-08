החגיגות בישיבת בית אל

לאחר קמפיין גיוס המונים שהתקיים במהלך הימים האחרונים, בישיבת בית אל מסכמים את האירוע בהצלחה גדולה עם גיוס של יותר מאחד עשר מיליון שקלים בזכות מאות שגרירים ואלפי תורמים לטובת המשך גדילת הישיבה והשלמת המבנים שלה.

ראש הישיבה, הרב זלמן ברוך מלמד, בירך את השותפים הרבים שסייעו להגשמת היעד ואמר: "אני מברך את כל השותפים בקמפיין החשוב הזה בברכה גדולה מאוד. אני מאחל לכם ולכל השותפים שהמאמץ הזה יביא לברכה גדולה מאוד. וכל סכום שנכנס אפשר לעשות איתו דברים גדולים. יש לנו המון שאיפות גדולות והמון מטרות חדשות, ובעזרת השם כשיהיו אמצעים אפשר יהיה להגיע אליהם".

הרחבת הישיבה תענה על הצורך הנובע מהגידול שחל בישיבה בשנים האחרונות כשהיא מונה כיום כ-500 תלמידים ואברכים. בישיבה מתכננים להרחיב את בית המדרש יחד עם הוספת כיתות לימוד.

יעקב כ"ץ (כצל"ה), ממקימי הישיבה, הודה לתורמים הרבים: "כל השותפים שלנו זוכים להיות שותפים לתורה הגדולה שצומחת במקום הקדוש הזה, שותפים לחזון ולמעש, ולהגדלת אור התורה בעולם התורה הציוני-דתי ובעולם המעשה. ההשקעה שלכם בלימוד התורה בישיבת בית אל - היא ההשקעה הכי טובה שיש".