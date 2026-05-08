עזריאל לוויתן, עוזרו של הרב אריה שטרן זצ"ל, סיפר על בקשה יוצאת דופן שקיבל מאברך ממכון מאיר שביקש להזמין את הרב לשמש סנדק בברית המילה לבנו.

האברך אמר כי אף שלא היה בקשר אישי קרוב עם הרב - היה לו חשוב מאוד שיגיע לברית.

לוויתן סיפר כי שאל את האברך מה עומד מאחורי הבקשה וזה השיב כי לפני שחזר בתשובה התגורר בדירה ברחוב אהרוני, שפנתה לחלון ביתו של הרב. לדבריו, בכל ליל שבת היה שומע את זמירות השבת של הרב ומשפחתו, מאזין להן והדבר השפיע עליו עמוקות.

בהמשך, לדבריו, אותה חוויה הייתה בין הדברים שהובילו אותו לחזרה בתשובה. לכן, ביקש להזמין את הרב לשמש סנדק לבנו.