סקר שערך מכון "לזר מחקרים" עבור העיתון "מעריב" מעלה כי לו היו הבחירות נערכות כיום מפלגתם של נפתלי בנט ויאיר לפיד "ביחד" היתה נחלשת בעוד ישראל ביתנו ו"ישר!" מתחזקות מעט.

עם זאת מאזן הכוחות בין גוש מתנגדי הממשלה וגוש הקואליציה נותר ללא שינוי - 50 מנדטים למפלגות הקואליציה ו-60 מנדטים לאופוזיציה שתיאלץ במצב כזה להישען על המפלגו הערביות.

על פי הסקר מפלגת הליכוד מקבלת 26 מנדטים, "ביחד" 26, "ישר!" 16, הדמוקרטים 10, ישראל ביתנו 9, עוצמה יהודית 9, ש"ס 8, יהדות התורה 7, רע"ם 5 וחד"ש תע"ל 5.

מפלגות הציונות הדתית, כחול לבן והמילואימניקים אינן עוברות את אחוז החסימה.

הסקר בחן גם תרחישים של איחודים נוספים בגוש מתנגדי נתניהו. איחוד בין ישראל ביתנו ל"ישר" בראשות אביגדור ליברמן מביא את הרשימה המאוחדת ל-25 מנדטים, בעוד שאם גדי איזנקוט יעמוד בראש האיחוד, הרשימה תקבל 27 מנדטים. בתרחיש כזה מגיע גוש האופוזיציה ללא המפלגות הערביות ל-61 מנדטים מול 49 בלבד לקואליציית נתניהו.

עוד עולה מהסקר כי איחוד משולש של בנט, איזנקוט וליברמן מניב 47 מנדטים, בעוד שאיחוד עם הדמוקרטים יביא את המפלגה המאוחדת ל-60 - אבל לא יניב את האפשרות להקים ממשלה ללא הסתמכות על המפלגות הערביות.