בתום חקירה אינטנסיבית, הודיעה היום (שישי) יחידת הלוחמה בפשיעה (יל"פ) שרון במחוז מרכז על סיום מלאכת איסוף הראיות בתיק רצח בנימין ימנו זלקה ז"ל.

האירוע הטראגי, שהתרחש בפתח תקווה, זעזע את האזור בשל אופיו האלים והעובדה שמרבית המעורבים בו הם נערים.

תיק החקירה הועבר רשמית לעיון פרקליטות מחוז מרכז, כאשר המשטרה ממליצה להגיש כתבי אישום בעבירות חמורות, בהן רצח ועבירות שבוצעו בצוותא.

במהלך המצוד אחרי חשודים נעצרו 19 נערים בחשד שלקחו חלק פעיל בקטטה האלימה שהובילה למותו של זלקה.

חלק מהחשודים לא הסתפקו במעשה עצמו וניסו להימלט ולהסתתר מפני רשויות החוק. בנוסף להם, נעצרו מעורבים נוספים בחשד שסייעו לחשודים המרכזיים ופעלו לשיבוש הליכי חקירה.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, נפגש עם מפקד היחידה החוקרת, רפ"ק אוהד גולדברג, והביע הערכה עמוקה על הטיפול בתיק. ניצב כהן הדגיש כי החוקרים פעלו מתוך מחויבות עמוקה להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם כל מי שנטל חלק באירוע האלים, בתקווה שהצדק המשפטי יביא מזור כלשהו למשפחת המנוח.