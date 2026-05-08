גבר נעצר אתמול (חמישי) בלונדון לאחר שאיים על נוסעים יהודים באוטובוס עירוני בגידופים אנטישמיים ואיומים אלימים, כך על פי ארגון השומרים בלונדון.

התקרית התרחשה בסביבות השעה 15:45 באוטובוס בקו 254 ליד שדרת ג'סאם ודרך קלפטון בהאקני. מתנדבי השומרים דיווחו כי החשוד צעק "חבל שהיטלר לא הרג אתכם" ו"כולכם צריכים ללכת לתאי הגזים", תוך שהוא גם איים להרוג ילדים יהודים וטען כי ברשותו סכין.

מארגון השומרים נמסר כי נהג האוטובוס עצר את הנסיעה והפעיל את אזעקת החירום. מתנדבים מהארגון הגיעו ועיכבו את החשוד עד ששוטרים ממשטרת המטרופולין עצרו אותו.

דובר משטרת המטרופולין מסר: "המשטרה הוזעקה בשעה 15:51 ביום חמישי בעקבות דיווחים על גבר באוטובוס בכביש קלפטון העליון שאיים. שוטרים הגיעו למקום ועצרו גבר בן 50 בחשד לאיומים להרוג ועבירה לחוק הסדר הציבורי. הוא נותר במעצר משטרתי. המשטרה מתייחסת ברצינות רבה לאירועים מסוג זה. האירוע מטופל כפשע שנאה אנטישמי וחקירותינו נמשכות".

זהו המעצר השני של תוקף אנטישמי בפחות מ-24 שעות. אמש עצרה משטרת מנצ'סטר אדם בשנות ה-60 לחייו, שאיים על יהודים באזור היטון פארק בסאלפורד, בו מתגוררת קהילה יהודית גדולה. האיש איים "אקח סכינים ואחתוך את גרונכם" וצעק: "יהודי, תעזוב את המדינה, ונעשה את זה כמו הנאצים בתאי הגזים". משטרת מנצ'סטר עצרה אותו בחשד לעבירת סדר ציבורי על רקע גזעני.

שני המקרים מצטרפים לגל אירועי אנטישמיות בבריטניה בחודשים האחרונים, והמשטרה מטפלת בהם כפשעי שנאה.