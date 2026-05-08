ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, הגיע לביקור מרגש בבית הרב דוב ליאור. במהלך המפגש, הציג לרב מפות של תנופת ההתיישבות המתוכננת ברחבי השומרון והעניק לו אבן מקורית ממצודת שא-נור, שעליה חרוטות המילים "שא-נור - מציב גבול אלמנה".

דגן הזכיר לרב כי ביום הגירוש על גג המצודה קרע לו הרב את הבגד ואמר לו לברך "ברוך דיין האמת" על שא-נור.

"מהיום של הגירוש, י"ח באב תשס"ה, כשעמדת איתנו על הגג ונשבענו לחזור - בזכות הרוח שנתת לנו באותו מעמד נורא, לא הפסקנו להאמין לרגע", ראש המועצה בהתרגשות. "ליווית אותנו כל השנים, באת להעביר שיעורים, לחזק ולתמוך בכל השנים הקשות. לא היית רק הרב שלנו, היית שותף ומוביל בחזרה לצפון השומרון. המון מזה הוא בזכות ההובלה והרוח שנתת".

הוא שיחזר באוזני הרב את הרגעים הקשים של הגירוש, שהפכו למנוע של צמיחה מחדש: "ראינו יחד את חילול השם, כשהערבים עמדו על ההר ממול, הניפו דגלי אש"ף וחיזבאללה, שרו ורקדו. אחרי כמה שעות שהצליחו לפרוץ לגג, הוצאת מספרים, עשית לי קריעה בחולצה ואמרת לברך 'ברוך דיין האמת' על הרי ישראל שנחרבות. בירכתי, ואז אמרתי שכולנו נשבעים שנחזור לכאן ונבנה את היישובים מחדש, ודגל ישראל יחזור להתנופף מעל המצודה של שא-נור. באתי להודיע שקיימנו את השבועה. נקים בצפון השומרון עשרות יישובים".

ראש המועצה הציג לרב את תוכניות ההתיישבות החדשות ועדכן כי השומרון משנה את פניו. "בחודשים הקרובים אנחנו נעלה לקרקע עוד יישובים. הרסו ארבעה יישובים, ואנחנו נבנה עשרות יישובים חדשים. יהיו פי 20 יותר יהודים בצפון השומרון בעזרת השם".

הרב ליאור התרגש לשמוע את הדברים. "אני מודה לך מאוד שבאת להודיע לי, אשריך שזכית להגיע לשעה כזאת. שאתה זוכה עכשיו לחדש את הבניין הזה להתפתח ולהתרחב, שהשומרון כולו יהיה יהודי. חזק ואמץ ותצליח בתפקידך, ליישב את הארץ ולגאול אותה, ולפאר את כנסת ישראל כולה שחוזרים. כפי ההבטחה: עוד ישבו ילדים וילדות וישחקו בחוצות העיר. ואשריך שאתה מאלה שמיישמים את זה בפועל. תצליח בתפקידך הציבורי, ליישב את הארץ ולגאול אותה ולהשליט ריבונות ישראלית על כל מרחבי ארצנו.

הרוח העזה והחזקה שפועמת היום, בכל אלה שהתעוררו ליישב מחדש את השומרון שיצליחו ושנזכה שוב לראות שהמקום כולו יהיה תוסס בילדים וילדות. פה רואים שמי שקשור לארץ ישראל, למרות שבדרך הטבע זה לא היה נראה שזה יתגשם ככה. אבל אלו שהאמינו נותרו עם אמונתם וכעת אמונתם מתקיימת בשטח. וב"ה שאתה זוכה להיות המנהיג המדיני של האיזור הזה ולפתח את ההתיישבות. המטרה היא להחיל ריבונות יהודית, וזה יביא את השלום. אני מוצא לנכון לשגר ברכת הצלחה על הדרך לכל החלוצים שהתעוררו כרגע ליישב את צפון השומרון, שיבורכו, וכל מי שיכול להביא איתו עוד חברים. שזה יהיה מסע לאומי", הוסיף הרב ליאור.