לקראת פתיחת מושב הקיץ של הכנסת, התכנסו חברי הכנסת מדגל התורה במעונו של מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו.

מבית הרב נמסר כי הרב הודה לחברי הכנסת על פעילותם ומסירותם לסדר את מעמדם של בני הישיבות בחוק הגיוס המתגבש והוסיף כי זה היה הדבר הנכון לעשות ושלא יתפעלו מביקורת כזו או אחרת.

לגבי קידום חוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון לקראת הצבעתו בכנסת, הודיע הרב כי ייתן את החלטתו בתחילת השבוע עם פתיחת מושב הקיץ - לאחר בדיקת כמה נושאים נוספים.

גורמים פוליטיים העריכו כי הדילמה האמיתית של דגל התורה האם לקדם את חוק הגיוס נסבה סביב שאלת השגת הרוב הקואליציוני סביבו. "אין טעם שהרב לנדו יורה להתגמש סבבי נוסח החוק הקיים, שגם כך קשה לעיכול עבורו - בשעה שנתניהו עצמו לא יכול לגייס את הרוב הקואליציוני הדרוש", אמרו.

הפגישה מגיעה על רקע המתיחות המתמשכת סביב חוק הגיוס והמאבק של המפלגות החרדיות להעביר נוסח שיספק פטור ללומדי ישיבות. במפלגות החרדיות רואים בהחלטת הרב לנדו משקל רב, והיא צפויה להשפיע על עמדת דגל התורה ועל עמדת המפלגות החרדיות בהליך החקיקתי.